Tanie latanie? Zapomnij, to koniec! UE przegłosowała ustawę!_

Jeśli tanie latanie to Twój sposób na zwiedzanie świata, to mamy dla Ciebie bardzo smutną wiadomość. Unia Europejska przegłosowała rozszerzenie EU ETS na przemysł lotniczy oraz morski, co oznacza, że ciężko będzie znaleźć tanie bilety.

Tanie latanie po Europie? Wkrótce nie będzie takie tanie

Fit for 55 to ustawa, która miała sprawić, że producenci samochodów zmuszeni byliby do zaprzestania produkcji samochodów z silnikami spalinowymi. Na całe szczęście nie została ona przegłosowana. Ustawa ta nie tyczy się jedynie przemysłu motoryzacyjnego, ale również innych przemysłów transportowych, takich jak przemysł lotniczy i morski.

Tanie latanie wkrótce nie będzie już możliwe, ponieważ Parlament Europejski przegłosował rozszerzenie systemu EU ETS. Nowy system naliczania opłat za emisję gazów cieplarnianych dotknie wszystkie linie lotnicze, takie jak Ryanair, easyJet czy WizzAir, czego efektem będzie podniesienie cen biletów.

Opłaty nałożone przez UE odbija się na klientach

Na ten moment wszystkie linie lotnicze, które odpowiadają za 3,8 proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej, zwolnione są z opłat dotyczących emisji. Wkrótce jednak się to zmieni – szacuje się, że w 2023 roku opłata za uprawnienia do emisji, mogą wynieść te podmioty ponad 780 milionów dolarów. To oczywiście odbije się na klientach. Tanie loty nie będą już takie tanie.

Mówi się, że do cen biletów w obie strony ma zostać doliczona dodatkowa opłata w wysokości 10 euro, co w przeliczeniu daje nam prawie 50 złotych. Szacuje się, że loty przez najbardziej oblegane miasta krajów europejskich (m.in. Paryż czy Amsterdam) mogą podrożeć do 2035 roku nawet o 29 procent, czego efektem będzie 20 proc. mniej podróżujących.

Nowy system regulacji emisji spalin sprawi, że dostosowanie się do niego przez linie lotnicze w 2027 roku będzie kosztował je nawet 5 miliardów dolarów.

Źródło: Europa.eu