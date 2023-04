Tego jeszcze nie było! Formuła 1 wkracza do polskich szkół!

Jeśli jesteś fanem sportów motorowych, a do tego interesujesz się inżynierią, marketingiem oraz pracą zespołową, to z pewnością zainteresuje Cię pierwsza edycja konkursu Formuła 1 in Schools Poland, którego finały krajowe odbędą się 14 maja w Łodzi.

Czym jest Formuła 1 in Schools?

To międzynarodowy konkurs dla uczniów w wieku 11-19 lat, który łączy w sobie wiele aspektów STEM (nauki ścisłe i technologie) oraz przedsiębiorczość. W ramach konkursu uczniowie z całego świata projektują modele bolidów F1 oraz przygotowują prezentacje swoich zespołów. Ale to nie wszystko! Bolidy, stworzone przez uczniów, ścigają się na 20-metrowym torze, osiągając prędkość około 75 km/h!

Co ze zwycięzcami konkursu?

Konkurs F1 in Schools to świetna okazja, by połączyć edukację z pasją do sportów motorowych. Dzięki temu uczniowie mają szansę na rozwijanie swoich umiejętności oraz zdobywanie wiedzy z dziedziny inżynierii, marketingu, a także pracy zespołowej. Najlepsi zespoły z całego świata zdobywają przepustki na światowe finały Aramco F1® in Schools, które w 2023 roku odbędą się we wrześniu w Singapurze.

Wygrywasz konkurs, zdobywasz pracę

F1 in Schools to również świetną okazja, by poznać świat Formuły 1® oraz związanych z nią branż. Konkurs stanowi sprawdzoną drogę do kariery w sportach motorowych i motoryzacji. Byli uczestnicy programu pracują dziś w zespołach Formuły 1®, u producentów silników, w agencjach sportowych i wielu innych firmach związanych z motoryzacją.

Przykładem takiej postaci może być chociażby Emily Lethan, która dwukrotnie triumfowała w zawodach krajowych w Wielkiej Brytanii w latach 2011-2012. Po konkursie udało jej się zdobyć stać w BMW, a następnie została zatrudniona na stanowisku Experimental and Sports Marketing Execultive, również w BMW. Obecnie pracuje w zespole Customer Loyality and Acquisitions w MINI.

Finały krajowe Formuła 1 in Schools Poland

Finały krajowe F1 in Schools Poland odbędą się 14 maja 2023 w godzinach 9:00-16:00 w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej. To wspaniała okazja, by zobaczyć, jak wyglądają projekty i bolidy stworzone przez polskie zespoły, a także poznać młodych ludzi, którzy są przyszłością polskiej motoryzacji. Zachęcamy do pojawienia się na finałach osobiście.

Więcej informacji o konkursie F1 in Schools Poland znajdziesz na stronie www.f1inschools.pl.