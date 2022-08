Niewątpliwie jazda za kierownicą samochodów F1 jest dla wielu marzeniem, ale tylko dwudziestu zawodników bierze udział w zawodach, więc możliwość znalezienia się w stawce jest naprawdę prestiżowa. Wielu kierowców marzy o spędzeniu chociaż jednego sezonu czy też wyścigu za sterami bolidu Formuły 1, a naprawdę niewielu ma jakąkolwiek okazję poprowadzić bolid podczas sesji treningowej czy podczas testów przedsezonowych. Jak zostać kierowcą Formuły 1?

Jak zostać kierowcą Formuły 1? Droga na szczyt motorsportu

Karting – pierwszy cel dla przyszłego kierowcy Formuły 1

Tak, jazda tym małym „pierdzikółkiem” to jeden z lepszych pomysłów na rozpoczęcie kariery. Niewątpliwie uznaje się, że im wcześniej, tym lepiej, a aktualni kierowcy Formuły 1 z reguły jeździli w kartingach poniżej dziesiątego roku życia. Dla przykładu zeszłoroczny mistrz świata – Max Verstappen rozpoczął swoją przygodę w wieku czterech lat.

Oczywiście to nie jest tak, że bez jazdy w kartingach już nie mamy szans na wystartowanie w F1, bo chociażby Damon Hill przesiadł się ze ścigania motocyklami do Formuły 1. W aktualnych czasach wyczyn ten jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania, a same kartingi zaleca się ze względu na wypracowanie jak najwcześniej pewnych nawyków u przyszłego kierowcy. Jazda nimi jak najbardziej odzwierciedla najważniejsze zachowania kolejnych bolidów, z którymi będziemy mieli do czynienia.

Jak zostać kierowcą Formuły 1? Droga na szczyt motorsportu

Formuła 4 – drugi cel dla przyszłego kierowcy Formuły 1

Na tym etapie robi się zdecydowanie poważniej, bo jak wcześniej mogliśmy udać się do ośrodka kartingowego, którego koszty nie są aż tak duże, to tutaj bez sponsora nasza kariera praktycznie się nie rozwinie. Formuła 4 to już jazda konkretnymi maszynami, a raczej bolidami, których koszty są naprawdę spore, bo mówimy tutaj o jakichś 250 tysiącach euro za sezon. Warto również pamiętać, że F4 to nie jedna stawka jak w F1, a klasa wyścigów samochodowych. Na podstawie przyjętych zasad poszczególne kraje mogą organizować własne mistrzostwa. Dla przykładu swoje serie, które są uznawane przez FIA to chociażby: Włoska, Niemiecka, Japońska czy Brytyjska Formuła 4.

Kacper Sztuka, remember the name.

TRZECI WYŚCIG WE 🇮🇹 F4! PIERWSZA WYGRANA! Co za dzień! 🇵🇱🇵🇱 @sport_tvppl #F1pl @USRacingTeam pic.twitter.com/BO968XtZwc — Rafał Majchrzak 💙💛 (@RMnaTT) May 8, 2022 Kacper Sztuka zwycięzcą wyścigu w włoskiej Formuły 4. Jak zostać kierowcą Formuły 1? Droga na szczyt motorsportu.

Dobrym przykładem polskiego kierowcy na tym etapie jest Kacper Sztuka, który odnosi niemałe sukcesy, bo regularnie znajduje się na podium włoskiej formuły 4. Ten młodziak jest wspierany przez Orlen, a niestety niewielu ma takie szczęście. Nie możemy tu jeździć w środku stawki, bo trzeba wykazać się naprawdę dobrymi wynikami, aby móc piąć się wyżej i rozwijać swoją karierę, a nie zakończyć ją przedwcześnie.

Jak zostać kierowcą Formuły 1? Droga na szczyt motorsportu

Formuła 3 – trzeci cel dla przyszłego kierowcy Formuły 1

Jeśli nasze wyniki są satysfakcjonujące to prawdopodobnie zawitamy na tym szczeblu rywalizacji. Oczywiście to też nie jest tak, że każdy kierowca musi przejść pełną drogę, aby móc wystartować w F1. Zdarzało się bowiem kilka sytuacji, w których pewien zawodnik ominął pewne szczeble, aby znaleźć się w serii wyżej. Przykładem takiego kierowcy jest chociażby siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 – Lewis Hamilton.

Na tym etapie mamy serię bezpośrednio wspieraną przez FIA oraz możliwość organizowania własnych mistrzostw przez odpowiednie państwa. Aby móc wybrać odpowiednio dobrych kierowców, wszyscy mają do dyspozycji te same bolidy z silnikami Renault o pojemności 1.8 litra i mocy 280 KM. Taka machina rozpędza bolid do setki w niespełna 3 sekundy. Prędkość robi naprawdę robi wrażenie. Tutaj nie ma miejsca na błędy z poprzednich serii, lecz na dojrzałą walkę na torze. Etap ten to także odpowiednie odżywanie się, treningi fizyczne, odpowiednie nastawienie i masa czasu, którą spędzamy w symulatorach. Wyższa seria to także wyższe koszty, a mówimy tutaj już o 800 tysiącach euro za sezon.

W tej serii również znalazł się Polak, co z pewnością jest przyjemną wiadomością dla nas. Mowa o Romanie Bilińskim, który reprezentuje barwy zespołu Trident Motorsport, który zapewnia mu możliwość walki o czołowe lokaty. Wspomniałem wcześniej o tych samych bolidach, lecz tylko w teorii. Dlaczego? Na tym etapie już pojawiają się zespoły współpracujące z odpowiednikami z Formuły 1, które są odpowiednio lepsze i gorsze. Dotyczy to sztabu zespołu, mechaników, inżynierów, strategów oraz kierowcy mają nieco lepiej i gorzej przygotowane bolidy.

Jak zostać kierowcą Formuły 1? Droga na szczyt motorsportu

Formuła 2 – czwarty cel dla przyszłego kierowcy Formuły 1

Superlicencja jest kluczem, który otwiera nam bramę do Formuły 1. Otrzymujemy ją za punkty zbierane na poprzednich szczeblach. Możemy je zbierać nie tylko od F2 czy F3, ale i wcześniej. Tak się składa, że w F3 możemy zdobywać ich na tyle dużo, że trzy sezony na odpowiednio wysokim poziomie mogą wystarczyć, aby taką superlicencję uzyskać. A, więc w Formule 2 będziemy szukać kolejnych to punktów do naszej superlicencji, albo startować serię wyżej względem Formuły 3 w tzw. przedsionku Formuły 1 ze zdobytą wcześniej superlicencją, a blokadą do wejścia do królowej motorsportu są pewne kwestia np. nie odpowiednia rozpoznawalność, brak miejsca w stawce.

Kolejne starty w Formule 2 często zdarzają się, gdy czekamy na zwolnienie się miejsca w królowej motorsportu, bo w końcu co sezon nie następuje zmiana wszystkich kierowców, a raptem zmiany są kosmetyczne, poza niektórymi sezonami, gdzie dochodzi do wymiany kilku zawodników. Należy także pamiętać, że za sterami Formuły 1 może również zasiąść kierowca z F3, kierowca rezerwowy, kierowca z innej serii lub ktoś po powrocie (jak chociażby Robert Kubica czy Fernando Alonso), także nie wygląda to tak, że tylko kierowcy z F2 przychodzą do F1. Najlepszym tego przykładem jest Oscar Piastri, który uznawany jest za ogromny talent, ale niestety nie znalazł w tym sezonie miejsca w F1 i po raz kolejny bierze udział w wyścigach Formuły 2.

Jak zostać kierowcą Formuły 1? Droga na szczyt motorsportu

Jak zostać kierowcą Formuły 1? Po Formule 2 już witamy w Królowej motorsportu?

No nie do końca. Jak wcześniej wspomniałem nawet mistrzostwo w danej serii nie zapewnia nam startów w F1. Często również nie same wyniki się liczą, a powiązania kierowców z danymi zespołami. Dla przykładu „farciarze”, którzy mają możliwość znalezienia się w akademii kierowców Ferrari czy Red Bulla mają zdecydowanie większe szanse, niż ktoś, kto lepiej się spisuje, ale nie jest powiązany z żadną marką. Dobrym przykładem będzie Antonio Giovinazzi, który jest powiązany z Ferrari, a ta znalazła mu miejsce w Alfa Romeo czy chociażby Mick Schumacher, który należy do tej samej akademii i jeździ w zespole Haas.

Przeczytaj również: Haas chciał wyrzucić Micka Schumachera podczas sezonu!

Jak zostać kierowcą Formuły 1? Droga na szczyt motorsportu

Nie udało się zostać kierowcą Formuły 1. Co dalej?

Głowa do góry, jeszcze nic straconego. Wielce popularną alternatywą dla Formuły 1 stała się Formuła E, która staje się coraz bardziej rozpoznawalna. To właśnie w niej często lądują kierowcy, którzy nie znaleźli miejsca w F1 lub nie potrafili występować w niej na odpowiednim poziomie. Przykładem takich kierowców są chociażby Jean-Eric Vergne czy Nyck de Vries. Ten pierwszy nie spisywał się wystarczająco dobrze w F1, aby móc zostać w niej „na stałe”, a w Formule E zdobył dwa tytuły mistrza. Kolejnym kierowcą jest Nyck de Vries, który triumfował w poprzednim sezonie, a pomimo powiązań z akademią młodych kierowców Mercedesa nie znaleziono dla niego miejsca w królowej motorsportu.

Źródło: Redbull, Povagowani, informacje własne

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii sport.