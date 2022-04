Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wyposażenia Harry’ego Pottera jest peleryna-niewidka. Po jej założeniu młody czarodziej stawał się niewidzialny. Fajnie byłoby mieć takie coś w realnym życiu, nieprawda? A co, jeśli napiszemy, że jest to możliwe? Co prawda nie jest to peleryna, a tarcza, ale można już ją kupić.

Niewidzialność dostępna dla każdego

Umiejętność znikania, obok latania, jest chyba najczęstszą supermocą w książkach, czy w komiksach. Niektórzy bohaterowie wykorzystują do tego przedmioty i chyba najlepszym przykładem tego jest Harry Potter i jego peleryna-niewidka. Okazuje się, że tego typu technologia jest już dostępna na rynku konsumenckim, choć nie jest tak efektywna, jak ta opisywana w książkach, czy filmach.

Brytyjski startup Invisibility Shield Co. wystartował z projektem na kickstarterze, który oferuje “technologię niewidzialności”. Tarcza, bo tak można określić urządzenie, wykorzystuje zmodyfikowaną technologię dostępną na rynku od kilku lat i pozwala stać się niewidzialnym.

Oto tarcza-niewidka. Technologia niewidzialności dostępna dla każdego 29 Oto tarcza-niewidka. Technologia niewidzialności dostępna dla każdego 30

Jak działa tarcza-niewidka?

Za działanie tarczy-niewidki odpowiadają soczewki, które załamują światło. Co prawda nie mamy całkowitej przezroczystości, jednak obraz ma bardzo dobrą jakość i jest nieco rozmyty. To jednak widać z bliska. Z dalszej odległości będzie to wyglądać tak, jak przedmiot lub osoba stojąca za tarczą po prostu zniknęła. Wszystko zostało idealnie zaprezentowane na poniższym filmie.

Prace nad technologią niewidzialności trwają już od kilku lat, jednak projekt Invisibility Shield Co. ma być dostępny dla każdego. Tarcze najlepiej mają sprawdzać się na jednolitych tłach, czy na tłach z liniami poziomymi. O wszystkim możecie przeczytać na kickstarterze. Najtańsza tarcza-niewidka została wyceniona na 60 USD (ok. 250 PLN) i ma wymiary 31 x 21 cm. Gadżet ma dotrzeć do pierwszych klientów już w grudniu tego roku.

Źródło: Kickstarter