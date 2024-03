Tę aplikację pobrało 100 tys. osób. Kradnie dane Facebooka!

Kolejna groźna aplikacja była dostępna w Sklepie Play! Użytkownicy Androida musieli uważać na program do edycji zdjęć, który zawierał malware. Tę aplikację pobrało ponad 100 tys. osób i kradnie ona dane logowania Facebooka!

Pomimo tego, że Google, Huawei i Apple robią co się da, w kwestii skanowania programów, które dodawane są do ich sklepów z aplikacjami, to od czasu do czasu appka ze szkodliwym oprogramowaniem dostaje się do takiego serwisu. Po raz kolejny użytkownicy Androida mają się czego obawiać, ponieważ w Sklepie Play dostępna była aplikacja z malware!

Aplikację o nazwie Craftsart Cartoon Photo Tools pobrało ponad 100 tysięcy osób. Program do edycji zdjęć na wzór komiksów zawierał groźne szkodliwe oprogramowanie o nazwie Facestealer. Malawre służy do kradzieży logowań z Facebooka!

Aplikacja tak naprawdę zostałą stworzona z myślą o kradzieży danych logowania Facebooka. W jaki sposób? Przy pierwszym uruchomieniu Craftsart Cartoon Photo Tools aplikacja prosiła użytkowników o zalogowanie się na ich konto Facebooka, aby uzyskać dostęp do zablokowanych funkcji. Niestety, była to podpucha.

Jak poinformowała firma Pradeo, która odpowiedzialna jest za wykrycie tego szkodnika, bardzo prawdopodobne jest to, że twórcami aplikacji są Rosjanie. Wskazują na to powiązania serwerowe. Kiedy appka dostała dojście do Facebooka, na profilu osoby, która się w niej “zalogowała” pojawiały się fake newsy, a także służyła ona do ataków phishingowych czy kradzieży pieniędzy, jeśli do konta podpięta była karta kredytowa.

Jeśli skorzystaliście z aplikacji, natychmiast ją usuńcie i zmieńcie hasło do portalu Facebook! Appka jakiś czas temu zniknęła ze sklepu Play, ale warto przeszukać telefon, bo może okazać się, że dalej macie ją na telefonie!

Źródło: opr. wł./Pradeo