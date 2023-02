Te urządzenia szkodzą zdrowiu! UOKiK opublikował listę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał sprawę i opublikował listę, na której znajdziemy urządzenia, które mogą nam zaszkodzić. W jednym ze sprzętów elektronicznych stężenie ołowiu przekroczyło normę 600-krotnie! Te urządzenia szkodzą zdrowiu, sprawdźcie listę!

UOKiK bierze pod lupę producentów. Jest gorzej niż się wydawało

Urządzenia szkodzą zdrowiu? Tak, choć nie wszystkie, jednak jeśli mamy do czynienia z urządzeniami producentów, którzy nie stosują się do zaleceń, to tym bardziej, lepiej omijać je szerokim łukiem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął badać elektronikę pod względem oznaczeń, danych o producentach i importerach, ale również stężenia chemicznych związków metali.

Okazuje się, że na rynku jest sporo urządzeń, które nie spełniają podstawowych norm. Co gorsza, niektórzy producenci wypuszczają na rynek urządzenia, które w efekcie mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu. Do tej pory UOKiK sprawdził 339 urządzeń, a w 20 proc. z nich wykryto nieprawidłowości. I tu wcale nie chodzi tylko o oznaczenia, a o substancje, które mogą zagrozić naszemu zdrowiu.

Te urządzenia szkodzą zdrowiu!

UOKiK poza sprawdzeniem oznaczeń zalecił także badania laboratoryjne, które miały na celu wykrycie stężenia niebezpiecznych związków dla 31 produktów. Jak się okazało, w 45 proc. z nich wykryto przekroczenie optymalnego poziomu ołowiu (powyżej 0,1%) oraz kadmu (powyżej 0,01%). Co ciekawe, w jednym przypadku przekroczenie stężenia ołowiu wyniosło 600 procent!

Mówimy tutaj o urządzeniach codziennego użytku, takich jak słuchawki, tablety, smartfony, głośniki czy ładowarki! M.in. te urządzenia zagrażają zdrowiu – lista poniżej:

Zasilacz hermetyczny PRESCOT LED IP-15-12 oznaczenie partii 2021-10 PM1112

Ładowarka X-START 2,1A CDQ-097

Zasilacz stabilizowany BLOW 7803

Słuchawki bezprzewodowe FUNKI kod: 492667J1

Zasilacz antenowy Technisat nr art.: 0000/1133, typ/model: ZCE1

Lampka Book Light Energizer model: BKFN2B4

Zasilacz antenowy LXG01A

słuchawki bezprzewodowe dokanałowe SKU 492697

Zasilacz antenowy Art. nr 0002/1133, 12V/200mA, nr katalogowy LBZ-01

Zabawka wiertarka 1609K336/L1862, KOD EAN 5104732156501

Głośniki bezprzewodowe MUSIC HERO MHSPEAKPUMPK

Podświetlane słuchawki gamingowe z mikrofonem FLASH S/N: FLASH21050811

Głośniki 2.0 Sven 135

Więcej informacji na temat szkodliwych dla zdrowia urządzeń znajdziecie pod tym linkiem.