Telewizja za darmo na 30 dni (Eleven, TVN). Akurat na święta

Zbliżają się święta. Nie każdy jednak chce je spędzać z rodziną czy znajomymi. Dla takich osób pojawiła się promocja – telewizja za darmo na 30 dni. W tym macie kanały Eleven Sports, AXN, Filmbox, Disney Channel i wiele, wiele innych. Sprawdziłem, to faktycznie działa i co ważne, nie trzeba podawać karty aby skorzystać z promocji!

Słowackie przedsiębiorstwo VAN Group s.r.o. chce zachęcić do skorzystania z oferty, dlatego wprowadził promocję, dzięki której zyskujemy telewizję za darmo przez trzydzieści dni. Co ciekawe, nie musicie podawać karty płatniczej, nie trzeba nic potwierdzać, a tym bardziej np. podawać numeru telefonu, który mógłby wylądować w jakiejś bazie marketingowej. Po prostu, podajecie e-mail i za chwilę macie dostęp do 103 kanałów, z czego większość dostępnych jest po Polsku.

Mało tego, możecie pobrać aplikację na smartfony. Jeśli wasz telewizor korzysta z Android TV, również i tam możecie zainstalować oprogramowanie. Jak uzyskać telewizję za darmo? Wchodzicie na stronę Sweet.tv – sugeruję użyć do tego komputera z Windows lub MacOS. Następnie rejestrujecie swoje konto – można w tym celu wykorzystać np. profil Google. I… to wszystko. Po chwili możecie zobaczyć, że pakiet jest aktywny. Mało tego, możecie go kontynuować później za 5 zł miesięcznie. Nie jestem pewny, jak długo będzie trwać taka promocja, dlatego warto spróbować, póki jest.

Telewizja za darmo od Sweet.TV – lista kanałów telewizyjnych

Jeśli jesteście ciekawi, jakie programy będą dostępne w ramach Sweet.TV, udostępniam pełną listę poniżej. Wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodam tylko, że w naszym kraju firma ta działa od dwóch miesięcy, dlatego zapewne przez to, chcąc się rozreklamować, udostępniono darmową telewizję przez pierwszy miesiąc.

– Eleven Sports 1 4K

– Eleven Sports 1 HD

– Eleven Sports 2 HD

– Eleven Sports 3 HD

– Eleven Sports 4 HD

– TVN24 HD

– TVN24 BiS HD

– AXN

– AXN White

– AXN Black

– AXN Spin

– Filmbox Premium HD

– Filmbox Extra HD

– Filmbox Family

– Filmbox Action

– Filmbox ArtHouse HD

– Kino Polska HD

– Kino TV HD

– Stopklatka.tv HD

– BBC First HD

– Epic Drama HD

– National Geographic HD

– National Geographic Wild HD

– Nat Geo People HD

– Polsat Viasat History HD

– Polsat Viasat Explore HD

– Polsat Viasat Nature HD

– HISTORY

– HISTORY 2

– Cbeebies

– Disney Channel HD

– Disney Junior

– Disney XD

– Nickelodeon

– Nick Jr.

– Nicktoons HD

– Polsat Jim Jam

– Stars.TV HD

– Power TV HD

– MTV Polska HD

– MTV Live HD

– MTV 80s

– MTV 90s

– MTV 00s

– MTV Hits

– TV Puls HD

– Puls 2 HD

– Zoom TV HD

– TVC HD

– TVS HD

– Comedy Central HD

– Polsat Comedy Central Extra HD

– FOX HD

– Fox Comedy HD

– CBS EUROPA

– Sundance HD

– Dizi HD

– Novela TV HD

– FILMAX HD

– FILMAX 4K

– Polonia 1 HD

– Tele 5 HD

– Antena HD

– Paramount Network HD

– Red TOP TV HD

– BBC Earth HD

– Adventure

– Water Planet HD

– DocuBox HD

– Polsat C&I HD

– BBC Lifestyle HD

– BBC Brit HD

– Active Family HD

– CBS REALITY

– HOME TV HD

– XTREME TV HD

– Ultra TV 4K

– Red Carpet TV HD

– Kino Polska Muzyka

– Nuta TV HD

– NickMusic

– MusicBox Polska HD

– Nuta Gold HD

– Deluxe Music

– Baby TV

– Duck TV HD

– Duck TV Plus HD

– Top Kids HD

– JUNIOR MUSIC HD

– StudioMed TV HD

– English Club TV HD

– Biznes24 HD

– FightBox HD

– Gametoon HD

– Cars & Stars HD

– BBC World News

– France 24 English

– France 24 Arabic

– TRT World HD

– Euronews

– BNT4 HD

– Fireplace 4K

– Aquarium 4K

