Sponsored Materiał zewnętrzny

Wszystkie tajniki działania autopilota Tesli w jednym artykule. Sposób działania, jak powstał, a także kiedy osiągnie stuprocentową autonomiczność? Tesla autopilot – jak działa? W tym tekście odpowiemy na te wszystkie pytania.

Wraz z rozwojem autonomicznych samochodów pojawia się coraz więcej pytań w stylu „Jak działa autopilot w tesli?”. Dziś przedstawimy wam odpowiedź na te ciekawiące wiele osób pytanie. Jak można się domyślić, nie jest to łatwy temat, ponieważ żeby w pełni zrozumieć, w jaki sposób on działa, trzeba zrozumieć podstawy tego, czym jest sztuczna inteligencja. Może więc zaczniemy od wyjaśnienia właśnie tego zagadnienia.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Jeśli można coś uprościć, lub nawet zautomatyzować to programiści próbują to zrobić. W końcu lepiej więcej popracować na początku, żeby potem mieć lżej. Z tego powodu zaczęła powstawać nowa gałąź IT. Tą gałęzią była automatyzacja i systemy neuronowe. Co to oznacza dla normalnych osób ? Są to wszelkie programy, które uczą się same jak wykonywać daną pracę. Właśnie przykładem takiego oprogramowania jest autopilot w Tesli.

Programiści Big Data z firmy Tesla, poświęcili wiele miesięcy na stworzenie sztucznej inteligencji, która będzie w stanie samodzielnie decydować, jak powinna zachować się na drodze. Na początku nie była ona zbyt zaawansowana i w testach startowych miała bardzo wiele błędów.

Uważała na przykład, że lepiej wjechać w ludzi na chodniku, niż uderzyć w inny samochód. Oczywiście to się już zmieniło i nie musimy obawiać się takich rzeczy – dodaje Tomasz Wykowski z portalu motoryzacyjnego motoklub.pl.

Od momentu, kiedy AI Tesli podejmowało takie decyzje, jak wymieniona wyżej ominęło bardzo dużo czasu. Aktualnie sztuczna inteligencja, którą stworzyli programiści, jest jedną z najbardziej rozwiniętych i zaawansowanych na świecie. Wiele innych firm zajmujących się produkcją samochodów, próbuje dogonić rozwiązanie Tesli, jednak przez jeszcze długi czas będzie to niemożliwe. Gdyby nie Elon Musk nie mielibyśmy aktualnie jednego z najlepszych systemów do autonomicznego prowadzenia samochodu. Po wytłumaczeniu tego czym jest sztuczna inteligencja, możemy już przejść do głównego pytania.

Jak działa autopilot w Tesli?

Każda osoba interesująca się motoryzacją zdaje sobie sprawę, że firma założona przez Elona Muska, produkuje najbardziej zaawansowane samochody na świecie. Główną rzeczą, która przekonuje ludzi do ich kupna, jest autopilot. Wyżej wytłumaczyliśmy ci, czym jest autopilot, jednak jak on naprawdę działa, jest nadal pytaniem, które pewnie sobie zadajesz.

Jak pewnie wiesz, Tesla jest cała wypełniona po brzegi nowoczesną technologią. W całym samochodzie znajduje się niesamowicie dużo różnych czujników. Pozwalają one na zrozumienie co się dzieje wokół pojazdu. Możemy znaleźć takie urządzenia, które rozpoznają powierzchnię, po jakiej się poruszamy, kierunek wiatru, wszelkie termometry i co najważniejsze kamery. Poza tymi, których podgląd możesz zobaczyć na komputerze pokładowym, pojazd jest wyposażony także w inne.

Kamery te badają całe otoczenie wokół samochodu. Sztuczna inteligencja bazuje na danych pochodzących z tych kamer, jak i z różnego rodzaju radarów. Kamery rejestrują kolory pojazdów, świateł, otoczenia. Na podstawie obrazów AI jest w stanie zrozumieć, co się dzieje. Po odebraniu informacji o dwóch czerwonych światłach przed samochodem. Autopilot rozumie, że samochód przed nami zaczyna hamować i powinien zrobić to samo. W połączeniu z odczytami z radarów, które mierzą np. odległość i prędkość innych samochodów względem naszej pozycji, pojazd decyduje się, co powinien zrobić. W połączeniu z danymi na temat dróg we wszystkich państwa autopilot pozwala nam podróżować bez naszej ingerencji.

Jak widzicie, autopilot w Tesli jest niesamowicie zaawansowany. Powstał we współpracy wielu programistów, jak i firm. Bez dostępu do map stworzonych przez takie firmy jak Google i Microsoft, nasz samochód byłby dosłownie ślepy. Jesteśmy świadkami bardzo dużych zmian. Dosłownie na naszych oczach kształtuje się historia. Już bardzo niedługo wszyscy będziemy w stanie podróżować bez potrzeby siedzenia całego dnia przed kierownicą. Ułatwi to transport jak i zmniejszy ilość wypadków. Miejmy nadzieję, że cena autonomicznych samochodów jak najszybciej się zmniejszy i wszyscy będziemy mogli z nich korzystać.