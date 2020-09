Test Microsoft Surface Go 2 – tablet do pracy i nauki

Alternatywa dla iPada? Tylko i wyłącznie Microsoft Surface Go 2. Piszę to z pełną świadomością, aczkolwiek sam do urządzeń 2w1 nie jestem przekonany. Kwestia gustu, każdy lubi coś innego. Tak czy inaczej, sprawdźcie czy zmieniłem zdanie po długim czasie, jaki spędziłem z mobilnym sprzętem giganta z Redmond.

Tablet czy laptop?

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Te słowa można potwierdzić w przypadku Microsoft Surface Go 2, ponieważ kupując wersję “podstawową” otrzymujemy sam tablet. Wystarczy jednak dołożyć sporo, oj sporo pieniędzy i nagle stanie się on pełnoprawnym laptopem idealnie sprawdzającym się w codziennej pracy. O ile nie wykorzystujecie zaawansowanych aplikacji, które wyciskają siódme poty z procesorów. Nie oszukujmy się, nikt mobilnego urządzenia 2w1 nie kupuje jednak do takiej pracy. To oczywiste. Dlatego też już na wstępie chcę Wam zasugerować dla kogo będzie to dobry sprzęt. Pracujesz głównie z aplikacjami biurowymi, ale przy okazji często podróżujesz, dlatego potrzebny jest Ci mobilny sprzęt? Tak, będziesz zadowolony z Sufrace Go 2. Uczeń / student potrzebuje komputera do nauki, ewentualnie uruchomienia od czasu do czasu jakiegoś filmu? Tak, będziesz zadowolony z… Chcesz edytować pliki graficzne o dużej powierzchni do czego niezbędne jest wydajne GPU i CPU? Nie, nie będziesz zadowolony…

Na ognisku…

Nad stawem…

Słuchając okolicznej natury…

Będąc w parku…

Czy w… Hali Koszyki…

możesz…

…komfortowo pracować wykorzystując Microsoft Surface Go 2 🙂

Microsoft Surface Go 2 – specyfikacja techniczna

CPU: Intel Pentium Gold 4425Y lub Intel Core m3 8-gen

Zawartość opakowania

Zacznijmy od tego, co znajdziemy w opakowaniu. Przede wszystkim, rzecz jasna zależy to od tego, na jak duże zakupy wybierzemy się do sklepu Microsoft. W podstawie bowiem otrzymujemy Microsoft Surface Go 2, zasilacz oraz instrukcję obsługi. W moim przypadku dostałem jeszcze pióro – rysik, klawiaturę, a także myszkę, która łączy się z urządzeniem za pomocą technologii Bluetooth. Jak widać, można go doposażyć dobrze, ale będzie to wymagało przeznaczenia sporej ilości pieniędzy.

Zawartość zestawu testowego:

Microsoft Surface Go 2

Surface Mobile Mouse

Microsoft Surface Pen

Surface Go Signature Type Cover Alcantara

Wygląd zewnętrzny

Nie ma co ukrywać – udał się ten tablet Microsoftowi. Solidne wykonanie, wysoka jakość materiałów. Nie bardzo miałem do czego się przyczepić. Nad 10,5-calowym wyświetlaczem PixelSense umieszczono kamerę i mikrofony. Ramka wokół ekranu jest spora, ale akceptowalna. Nie przeszkadzała mi zupełnie w codziennym użytkowaniu urządzenia. Odwracając tablet ujrzymy przede wszystkim “oko” aparatu z mikrofonem oraz logo producenta. Rzecz jasna tył wyposażony jest w stopkę, abyśmy mogli w komfortowych warunkach na przykład oglądać film. Za uchylną częścią ukryto slot na kartę microSD.

Górna część Microsoft Surface Go 2 zarezerwowana jest dla przycisku do regulacji głośności, a także tego, którym odblokowujemy urządzenie. Lewa strona – pusto. Prawa z kolei posiada gniazdo audio, gniazdo ładowania (z magnesem) oraz jedyny port USB typu C. Spód tabletu skrywa złącze umożliwiające komunikację urządzenia z klawiaturą, która w pewnym stopniu służy również jako etui.

Krótko mówiąc – jest to bardzo ładny tablet, cechujący się również wysoką jakością wykonania. Jedyna rzecz do której się mogę przyczepić to zawiasy. Co prawda dobrze, że są solidne i bardzo mocno trzymają urządzenie w danej pozycji, ale… no właśnie – trzeba użyć sporo siły, aby ustawić je tak, jak chcemy. Plus i minus zarazem. W końcu mamy do czynienia z urządzeniem 2w1.

Codzienne użytkowanie Microsoft Surface Go 2

Przesiadłem się z ultrabooka właśnie na Surface, aby sprawdzić, czy mogę korzystać z tego sprzętu w komfortowych warunkach na co dzień. Wybrałem się więc w różne miejsca, gdzie co jakiś czas odblokowywałem ekran i po prostu – pracowałem.

Praca i rozrywka

Na co dzień korzystałem głównie z przeglądarki, a także aplikacji Spotify, by umilić sobie pracę – rzecz jasna. Dopiero uruchomienie kilkunastu zakładek spowalnia oprogramowanie, aczkolwiek co tu dużo mówić – sprawdzałem możliwości podzespołów, gdyż na co dzień nie otwieram ich więcej niż cztery. Tak czy inaczej, sprzęt radził sobie bardzo dobrze, nie zauważyłem żadnych problemów. Również w przypadku rozrywki, a mianowicie oglądania filmów uważam, że z Microsoft Surface Go 2 korzystało się komfortowo. Rzecz jasna, nie jest to duży, kinowy ekran, ale w podróży, gdy uruchomiłem Netflix raczej nie miałem powodów do narzekania. Tym bardziej, że ekran jest naprawdę porządny. Tak, wiem, nie jest to matryca matowa i skutecznie odbija refleksy świetlne, ale spora jasność sprawia, że nawet “na powietrzu”, np. w parku korzystało mi się z Surface bardzo dobrze.

Bateria

Nie zapominajmy, że sprzęt posiada zainstalowany Microsoft Windows 10 w wersji S. Delikatnie okrojonej, ale zoptymalizowanej bardzo dobrze pod Surface Go 2. W praktyce, podczas codziennego użytkowania osiągałem 6 – 7 godzin pracy na baterii. Do dziesięciu deklarowanych przez producenta trudno było mi “dobić”. Sprzęt ładujemy za pomocą ładowarki zakończonej magnetyczną, obustronną wtyczką. Średnio mi się to rozwiązanie podoba. Wolałbym wolniejsze ładowanie, ale na przykład dwa porty USB typu C. Plus za to, że w przypadku szarpnięcia wtyczka raczej się wysunie. Raczej.

Wydajność

Microsoft Surface Go 2, który testowałem wyposażony był w słabszy procesor, a więc Pentium. Jak już wspomniałem wcześniej, zauważałem czasami spadki wydajności, ale były one znikome. To dlatego, że moja praca wymaga głównie przeglądarki i pakietu biurowego. W przypadku aplikacji wymagających lepszego procesora może być ciężko. Dlatego jeśli już rzeczywiście musielibyście kupić Surface aby czasami używać aplikacji typu Photoshop polecałbym wybór modelu z wydajniejszym procesorem. Wynik z PCMark 10 na poziomie 1800 punktów raczej nikogo nie zadowoli.

Akcesoria Microsoft Surface Go 2

Pióro – korzysta się z niego fajnie, bardzo przyjemnie. Do pracy wymaga jednej baterii typu AAAA. Aczkolwiek, ja osobiście używałem go rzadko, gdyż podczas podróży trochę mi przeszkadzało to, że musiałem znaleźć dla niego miejsce. W Surface X Pro chowa się w obudowie, tutaj musisz myśleć gdzie go ukryć. Plus za to, że może być “podpięte” do obudowy tabletu za pomocą magnesu. Microsoft Surface Go 2 został dołączony do mnie również z myszką. Jak to biurowe gryzonie – działa dobrze, sprawnie, ale oprócz klikania funkcji dodatkowych – brak. Również wykorzystuje baterie, tym razem dwie i to AAA. Klik jest cichy, scroll pracował poprawnie.

Najważniejszym jednak akcesorium jest klawiatura. Alcantara wygląda dobrze, a specjalne pokrycie jakimś materiałem sprawia, że nie ubrudzi się tak szybko. Ewentualnie, łatwo będzie ten brud zmyć. Klawisze są wygodne, rozmieszczone szeroko. Touchpad również jest “miły” w dotyku. Minus natomiast za to, że gdy miałem Microsoft Surface Go 2 z klawiaturą na kolanach ta potrafiła przez wyginanie się aktywować touchpad, gdy za mocno nacisnąłem na jej brzegi. Trochę to słabe, gdyż akcesorium do najtańszych nie należy.

Microsoft Surface Go 2 – dla kogo?

No właśnie, dla kogo? Jeśli nie wiesz to Microsoft Ci podpowie. Otóż Surface Go 2 jest przewidziany dla kogoś, kto tak jak ja korzysta z przeglądarki czy pakietu biurowego. Oprócz tego strumieniuje muzykę i filmy, a także korzysta z poczty, czy wykorzystuje tablet do nauki. Krótko mówiąc, wymagający użytkownicy muszą szukać dalej, bowiem ten sprzęt nie jest dla nich. Oj nie jest, uwierzcie mi. Solidne wykonanie, akceptowalna wydajność i… zdecydowanie za wysoka cena akcesoriów, jak i samego urządzenia. Microsoft Surface Go 2 z procesorem Pentium Gold 4425Y i pamięcią 8 GB RAM oraz nośnikiem SSD 128 GB wyceniono na 2699 zł. Należy do tego doliczyć klawiaturę za 599 zł i ewentualnie myszkę za 169 zł. Pióro mi było zbędne, ale wiem, że dla wielu okaże się być obowiązkowym dodatkiem. Doliczcie sobie więc 499,90 zł. Finalnie za testowany zestaw zapłacicie prawie cztery tysiące złotych. W tej cenie wolałbym jednak znacznie wydajniejszego ultrabooka. Ale to ja, a nie Wy. Z resztą, można kupić Surface Go 2 za 1999 zł, ale z dyskiem znacznie mniej wydajnym. Nie radzę. Aha, aby mieć LTE trzeba wybrać opcję z Core M3. Ta startuje od 3599 zł.