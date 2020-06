Teufel Ultima 20 Kombo – powrót do rzeczywistości jest okropny

Uwielbiam muzykę. Słucham jej na każdym kroku i przy każdej czynności jaką wykonuje. Jak każdy mam swoje ulubione utwory, które za każdym razem brzmią jeszcze lepiej niż poprzednio. Teufel Ultima 20 Kombo to zestaw audio, który pozwolił mi poznać moje ukochane piosenki na nowo. Jakie wrażenie wywarł na mnie zestaw audio niemieckiego producenta? Jak sprawdził się podczas testów? Przekonacie się o tym w poniższym teście.

Od zestawu Teufel Ultima 20 Kombo ciężko oderwać wzrok

Zanim przejdziemy do doświadczeń dźwiękowych zajmiemy się stroną wizualną Teufel Ultima 20 Kombo. W skład zestawu wchodzą dwa monitory Ultima 20 oraz odtwarzacz Hi-Fi, model KB 43 CR 19. Wszystkie te elementy prezentują się tak, że trudno oderwać od nich wzrok.

Zacznijmy może od odtwarzacza. Obudowa została wykonana ze szczotkowanego aluminium, które nadaje urządzeniu elegancji i stylu. Na froncie znajdziemy przyciski funkcyjne, potencjometr, wyświetlacz LED oraz kilka złączy i portów. Za pomocą przycisków możemy zmieniać utwory i pauzować je. W tym samym rzędzie znajdziemy przyciski odpowiedzialne za włączanie funkcji bluetooth, wybór źródła dźwięku oraz stacji radiowej. Obok umieszczono przyciski o nieco mniejszej średnicy służące do strojenia radia, a nad nimi znalazł się przycisk zasilania. Odtwarzacz posiada dość sporych rozmiarów potencjometr, pod którym znajdziemy wejście USB oraz złącze Line-In i AUX ukryte pod czarną plastikową zaślepką. Nie mogło zabraknąć odtwarzacza płyt CD obok którego producent umieścił wejście słuchawkowe 6,3 mm. Z tyłu znajdziemy moduł Bluetooth, wejścia cinch stereo x3, wyjście cinch stereo x1, wyjście subwoofera x1 oraz wyjście głośnikowe High Level x2.

To monitory są tutaj główną atrakcją

Muszę jednak przyznać, że to monitory Ultima 20 są tutaj postacią pierwszoplanową. O ile z nałożoną maskownicą nie wyróżniają się niczym specjalnym na tle konkurencji, to jednak po jej zdjęciu jest na czym zawiesić wzrok. Maskownica ukrywa driver średniotonowy z kevlaru z phase plug, który zapewnia krystalicznie czysty wydźwięk głosów oraz mowy, a także naturalne i ciepłe dźwięki średnie.

W tweeterze natomiast umieszczono chromowany phase plug oraz waveguide. Pierwszy element odpowiada za unikanie wygaszeń spowodowanych przesunięciami faz dla lepszej transparencji i kierunkowości przy wysokich częstotliwościach. Waveguide zaś gwarantuje dokładną lokalizację źródeł dźwięku i idealne odtwarzanie sceny dźwiękowej wszystkich instrumentów oraz głosów.

Monitory zostały wykonane z grubych ścian z MDF-u i dodatkowo zostały wzmocnione od wewnątrz. Całość prezentuje się designersko – znajdziemy tutaj miedziany kolor połączony z chromem oraz czernią. Testowany przeze mnie egzemplarz był pokryty czarnym lakierem, jednak dostępna jest również biała wersja monitorów, która w mojej skromnej opinii wygląda jeszcze lepiej.

Teufel Ultima 20 Kombo w codziennym użytkowaniu

Obsługa zestawu Teufel Ultima 20 Kombo jest niezwykle prosta. Wszystkimi funkcjami możemy sterować za pomocą przycisków znajdujących się na odtwarzaczu KB 43 CR 19. W zestawie znajdziemy jednak pilot do zdalnego sterowania całym zestawem. Oferuje on nam dostęp do wszystkich funkcji Teufel Ultima 20 Kombo. Sam pilot nie jest już tak designerski jak cały zestaw. Pracował dobrze. W odległości 3-4 metrów nie było problemu z komunikacją. Jednak im dalej od odtwarzacza, tym częściej trzeba było naciskać przycisk aby zatwierdzić funkcję.

Połączenie Teufel Ultima 20 Kombo ze źródłem dźwięku za pomocą technologii Bluetooth jest intuicyjne i zajmuje tylko kilka sekund. Wystarczy przejść w tryb Bluetooth na odtwarzaczu (przycisk na pilocie lub odtwarzaczu) i wyszukać urządzenie Teufel w opcjach Bluetooth na smartfonie czy innym urządzeniu. Zestaw korzysta z technologii BT 4.0 z kodekiem aptX. Na całe szczęście dźwięk nie ma żadnych opóźnień dlatego w pełni możemy cieszyć się oglądaniem filmów.

Odtwarzanie z płyt CD (obsługiwane są CD-R, CD-RW i MP3-CD) lub pendrive USB odbywa się bez problemu, ponieważ odtwarzacz KB 43 CR 19 automatycznie rozpoznaje źródło. Niestety, wszystkie utwory lecą po kolei. System nie rozpoznaje folderów utworów, dlatego też nieważne czy pliki są posegregowane, i tak będą odtwarzane po kolei. Prosta funkcja folderów na pewno by się przydała, zwłaszcza w przypadku gdy nasza kolekcja utworów jest duża.

Teufel KB 43 CR 19 jest w stanie zapamiętać 40 stacji radiowych FM oraz DAB. W zestawie znajdziemy antenę, którą dopinamy do odtwarzacza.

Jednym z większych minusów zestawu jest zdecydowanie brak wejścia optycznego. Osoby posiadające konsolę np. PlayStation 4 lub Pro nie będą w stanie bezpośrednio podłączyć się do zestawu Teufel Ultima 20 Kombo. Jedną z opcji jest podłączenie jej do telewizora, który z kolei zostanie podłączony do zestawu. Jest to jednak okrężna droga.

Dźwięk tak dobry, że aż żal go wyłączyć

Teufel Ultima 20 Kombo to zestaw, do którego nie można przyczepić się pod względem dźwięku. Całość spełni wymagania audiofilii, których przecież ciężko zaspokoić. Zestaw Ultima 20 Kombo sprawdza się idealnie w każdym gatunku muzycznym. Wysokie, średnie i niskie tony są świetnie zbalansowane, dlatego też głośniki tak dobrze radzą sobie z odtwarzaniem różnych gatunków. Nawet przy wyższym poziomie głośności dźwięk nie był zniekształcony, co jest częstym problemem nawet w tego typu zestawach. Przy głośniejszym słuchaniu swoich ulubionych utworów nie zauważyłem przesterowań czy innych niepożądanych dźwięków wydobywających się z głośników.

Głośność zestawu zależna jest od urządzenia źródłowego jaki podepniemy do Teufel Ultima 20 Kombo. W moim przypadku było tak, że muzyka płynąca z laptopa była głośniejsza niż ze smartfona. Utwory z klasycznej płyty CD charakteryzowały się największym poziomem głośności. Głośność całego zestawu można dostosować w systemie i zmieniać ją w zależności od podpiętego urządzenia. Moc ciągła (IEC – Long Term) zestawu Ultima 20 to 50 Wat, zaś szczytowa moc znamionowa (IEC – Short Term) wynosi 80 Wat.

Zestaw Teufel Ultima 20 Kombo został wyposażony w technologię Bluetooth aptX, która w kwestii jakości przesyłania muzyki metodą bezprzewodową dorównuje jakości płyt CD. Oczywiście, aby tego doświadczyć potrzebujemy smartfona czy innego urządzenia źródłowego, który obsługuje ten kodek. Jasną sprawą jest również jakość samego utworu, ponieważ jeśli plik źródłowy będzie niskiej jakości kodek niewiele tu zdziała. Niestety, producent wykorzystał tutaj już trochę przestarzały kodek aptX, gdzie na rynku mamy już wersję HD.

Jak zapewnia producent głośniki przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach nie większych niż 25 m². Niestety, mój pokój jest mniejszy, dlatego nie miałem możliwości przetestowania tych zapewnień. W mniejszym pomieszczeniu, takim jak mój pokój, zestaw brzmi fantastycznie. Nie chce się go wyłączać.