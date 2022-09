Teufel wprowadza nowe modele słuchawek gamingowych

Teufel postanowił wprowadzić do swojej oferty nowe produkty, dedykowane dla graczy. Tym samym wkrótce na półkach sklepowych ujrzymy słuchawki nowej generacji tj. CAGE ONE, ZOLA, a także bezprzewodowy zestaw REAL BLUE TWS 2.

Teufel wprowadza CAGE ONE. Co oferują?

CAGE ONE

Model CAGE ONE to słuchawki wyposażone w 40 mm przetworniki HD do odtwarzania dźwięku z głębokim basem. Jak na sprzęt typowo dla graczy przystało, nie zabraknie mikrofonu, które jest odpinany, a także pilota do regulacji głośności. Umieszczony on został na kablu. Cały zestaw został wyceniony na około 80 euro, a więc przy aktualnym kursie nieco ponad 370 złotych.

Teufel wprowadza ZOLA. Co oferują?

ZOLA

Teufel ZOLA ma być headsetem dla bardziej wymagających, dla których poprzednie rozwiązanie jest niewystarczające. Największą różnicą jest kompatybilność słuchawek z oprogramowaniem na komputery Teufel Audio Center, a także możliwość podpięcia słuchawek także pod konsole jak i PCty nie tylko w złącze minijack, ale także USB. Pojawia się także wsparcie dla DTS X 2.0, a także 7.1. Będzie także możliwość personalizacji słuchawek poprzez zmianie kolorowych nakładek, nauszników, a także osłonie na mikrofon. Dostępnych będzie łącznie cześć kolorowych zestawów, a same słuchawki będą występować w dwóch wariantach kolorystycznych już za około 130 euro, czyli po aktualnym kursie nieco ponad 600 złotych. Dostępność jest przewidywana na końcówkę obecnego roku.

Teufel wprowadza REAL BLUE TWS 2. Co oferują?

REAL BLUE TWS 2

Ostatnie nowe słuchawki to REAL BLUE TWS 2. Tym razem nie jest to propozycja słuchawek nausznych, lecz dousznych. Nie zabrakło aktywnej redukcji hałasu, trybu transparentnego. Łączność odbywa się w technologii Bluetooth 5.2 z AAC, a za dźwięk odpowiadają liniowe przetworniki HD z 12-miliemtrową membraną. Słuchawki mają działać do 25 godzin na jednym ładowaniu, a cena ma wynosić około 150 euro, czyli ponad 700 złotych. Dostępność? końcówka obecnego roku.

Źródło: Teufel

