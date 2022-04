“The Batman 2” powstaje. Jest potwierdzenie! 

Patrząc na sukces pierwszej części historii o człowieku nietoperzu nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że sequel to była kwestia czasu. The Batman 2 został oficjalnie zapowiedziany.

Ogromny sukces filmu Matta Reevesa!

Odpowiedzialnym za całe “zamieszanie” jest reżyser Matt Reeves. Od samego początku wierzył w swoją wizję historii o mrocznym rycerzu. Oryginalny, mroczny, z pięknymi ujęciami, podbił serca widzów na całym świecie. Dojrzały scenariusz przybliża dzieło Reevesa do przejmującego trilleru aniżeli do super-bohaterskiej produkcji, dzięki czemu rozkochał w sobie dorosłego widza. Na dowód moich słów można przytoczyć ocenę filmu na amerykańskim portalu imbd.com, gdzie film uzyskał 8.1/10. Ewentualnie potwierdzeniem może być wynik boxofficu, który przekroczył 750 milionów dolarów. Czy The Batman 2 pobije wynik pierwszej części?

The Batman 2 bez zmian w obsadzie … W roli głównej Robert Pattinson

W rolę zamaskowanego mściciela ponownie wcieli się Robert Pattinson. Obsadzenie w tej roli właśnie Pattinsona wiązało się ze sporym zaskoczeniem. Wielu “nieprzychylnych” wypominało aktorowi słaby występ w trylogii Zmierzch, no ale w końcu każdy gdzieś zaczynał, prawda? Na swoim koncie ma wiele świetnych ról, dzięki którym zyskał sobie zaufanie reżysera Matta Reevesa. W obsadzie The Batman znaleźli się także Zoë Kravitz jako Catwoman, Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Człowiek-zagadka, Andy Serkis jako lokaj Wayne’a Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright jako komisarz Gordon i John Turturro jako Carmine Falcone. Nie mamy potwierdzenia, którzy bohaterowie zostaną „użyci” w The Batman 2, jednak jestem pewny, że Reeves nie zrezygnuje z tak świetnie wykreowanych postaci.

Od kilku dni film The Batman można oglądać na platformie streamingowej HBO Max.