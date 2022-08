The Last of Us od HBO pokazane na pierwszym zwiastunie!

Fani serii gier The Last of Us mają sporo powodów do radości, ponieważ HBO przygotowuje serial oparty na popularnej grze. W sieci pojawił się pierwszy krótki zwiastun produkcji, w której główne role odgrywają Pedro Pascal i Bella Ramsey.

The Last of Us na pierwszym zwiastunie

W najbliższych miesiącach fani seriali i filmów opartych na popularnych grach będą musieli znaleźć sporo czasu na oglądanie tych produkcji. Najciekawszą i chyba najbardziej wyczekiwaną z nich jest serialowa adaptacja popularnej gry – The Last of Us. Za wyprodukowanie serialu wzięło się HBO.

Serial The Last of Us będzie opowiadał o przygodach Joela w postapokaliptycznym świecie, w którego rolę wciela się Pedro Pascal (znany m.in. z Gry o Tron, Narcosa, Mandalorian). Będzie próbował on przemycić dziewczynkę (w tej roli Bella Ramsey znana z roli Lyanny Mormont z Gry o Tron) poza strefę kwarantanny.

Serial dorówna obu grom?

W sieci pojawił się pierwszy, ale bardzo krótki zwiastun nadchodzącej produkcji od HBO. Przy tworzeniu serialu czynny udział bierze Neil Druckmann, który był scenarzystą i dyrektorem kreatywnym obu gier, które stały się istnym hitem na konsolach PlayStation. Po emisji trailera Druckmann na swoim Twitterze napisał, że „jeszcze nic nie widzieliśmy” i trudno się z nim nie zgodzić, ponieważ zwiastun był naprawdę krótki.

Niemniej jednak oczekiwania względem serialu The Last of Us są bardzo wysokie. Fani serii mają nadzieje, że produkcja ta dorówna obu grom, które określane są jako jedne z najlepszych tytułów, jakie kiedykolwiek trafiły na konsole PlayStation. Poprzeczka zawieszona jest więc bardzo wysoko.

Źródło: YouTube