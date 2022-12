The Last of Us Part III już w produkcji?

Druga część The Last of Us została zaprezentowana w 2020 roku i od tamtej pory nie było informacji na temat kolejnej odsłony. Okazuje się, że The Last of Us Part III może znajdować się już w produkcji. Tak podaje jeden z informatorów.

The Last of Us Part III znajduje się w produkcji?

Fani serii The Last of Us mają co świętować. 15 stycznia swoją premierę będzie mial aktorski serial z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych, a teraz pojawiły się nowe informacje na temat The Last of Us Part III. Według z branżowych informatorów gra jest już w produkcji!

Jak podaje ViewerAnon, czyli rzetelne źródło informacji, The Last of Us Part III jest w fazie rozwoju. Naughty Dog ma pracować nad tytułem. Fani serii z pewnością są podekscytowani, zwłaszcza że od czasu premiery drugiej części, w 2020 roku, nie pojawiło się wiele informacji o kontynuacji.

Najpierw Factions, potem premiera trzeciej części

Wiadomości ViewerAnon o tym, że The Last of Us III znajduje się w produkcji, sprawiły, że fani zaczęli zadawać pytania dotyczące innych gier, np. Uncharted. Okazuje się, że za ten tytuł będzie odpowiedzialne inne studio, ponieważ Naughty Dog skupia się na tytule Factions, który jest wieloosobowym spin-offem The Last of Us. Gra ma zostać wydana wcześniej niż trzecia część głównego tytułu.

Zakończenie drugiej części The Last of Us mocno podzieliło fanów, jednak nie zamknęło furtki do kontynuacji. Co przedstawi nam The Last of Us Part III? Warto przypomnieć, że 3 marca na komputery PC trafi remake pierwszej części serii.

Well, I'm not watching anything, so… Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Źródło: Twitter