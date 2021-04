Thrustmaster Ferrari SF1000 to kierownica prosto z bolidu F1!

Jako fan F1 mocno ślinie się do tego co zaprezentował Thrustmaster. Marka, która od lat przygotowuje kontrolery do gier, przedstawiła nową kierownicę Thrustmaster Ferrari SF1000. Jest to replika kierownicy, która znajduje się w bolidzie Ferrari używanym w sezonie 2020 i 2021.

Kierownica stworzona dla fanów F1 – Thrustmaster Ferrari SF1000

Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition, bo tak brzmi oficjalna nazwa kierownicy, stworzona została z myślą o fanach królowej motosportu. Jest to replika kierownicy znajdującej się w prawdziwym bolidzie Ferrari SF1000. Za jego sterami w poprzednim sezonie siedział Sebastian Vettel i Charles Leclerc. Obecnie we włoskim zespole kierowcami są Leclerc oraz Carlos Sainz Jr.

Kierownica została wykonana z włókna węglowego, posiada gumowe nakładki i pełne wyposażenie, które sprawia, że mocno przypomina swój pierwowzór. W centralnej części kierownicy umieszczony został 4,3-calowy wyświetlacz, na którym pojawiają się informacje na temat bieżącego stanu bolidu – zużycie opon, uszkodzenia, aktywny DRS. Obecnie kierownica kompatybilna jest jedynie z grą F1 2020.

Taka kierownica to marzenie każdego wirtualnego rajdowca

Nowy model kierownicy Thrustmaster Ferrari SF1000 to spełnienie marzeń każdego gracza, który uwielbia pokonywać kilometry na najpiękniejszych torach świata. Kierownica została wyposażona w 11 fizycznych przycinków, które oczywiście dopisane są do poszczególnych funkcji wirtualnego bolidu. Na obudowie znajdziem także siedem enkoderów oraz dwa pokrętła. Z tyłu umieszczony został zestaw aluminiowych łopatek, które służą nie tylko do zmiany biegów, ale również do łatwego demontażu kierownicy.

Kierownica Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition jest kompatybilna ze stacjami TS-PC Racer, T-GT Servo Base, TS-XW Servo Base, TX Racing Wheel Servo Base i T300 Racing Wheel Servo Base.

Model jest już dostępny, a jego cena to około 350 euro. Jeśli będziemy chcieli kupić dodatkowy zestaw łopatek, to do tej kwoty należy dołożyć 50 euro.