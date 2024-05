Masz auto z hakiem? Thule Outset to coś, czego potrzebujesz!

Lubisz podróże ale nie przepadasz za hotelami. Preferujesz bliższe spotkania z naturą, z dala od wszystkich. A może wędkujesz i chciałbyś sprawnie podjechać pod łowisko i w kilka chwil rozłożyć namiot? Thule Outset to coś, czego potrzebujesz. Jak nie trudno się teraz domyślić, jest to namiot, który montujesz na haku auta. To sprawia, że możesz w każdej chwili ruszyć w podróż, a “przenośny dom” nie ograniczy twojej przestrzeni bagażowej. Brzmi fajnie, prawda? To nie koniec jego zalet.

Thule Outset – namiot montowany na haku.

Namiot, który pojawił się w sprzedaży możesz bardzo szybko zamontować na haku w swoim samochodzie. Ba, poradzi sobie z nim jedna osoba. Jest on wyposażony w kółka, które ułatwiają transportowanie, następnie blokujesz go, jeśli już jest na haku, za pomocą specjalnej dźwigni. Kiedy dojedziesz na miejsce, w przeciągu kilku minut rozkładasz go i możesz korzystać. Mało tego, jeśli będziesz chciał pojechać w inne miejsce, jednak bez namiotu, możesz go bardzo szybko odczepić do auta. Zostanie on na tak zwanym obozowisku, a Ty pojedziesz na wycieczkę, bądź po prostu, odstawisz samochód na parking. Krótko mówiąc – zrobisz co zechcesz.

Oto Thule Outset. Namiot, który montujesz na haku

Przyjrzyjmy się bliżej nowości prosto ze Szwecji. Przede wszystkim warto zauważyć, że namiot ma duże wejście oraz panoramiczne okna. Dzięki temu będziemy mogli podziwiać naturę. Co ciekawe, pomimo tego, że jest to przecież namiot montowany na haku, ma on przestronne wnętrze. Spędzenie nocy w nim powinno być przyjemne. To za sprawą miękkiego, pluszowego materaca o grubości 7 cm. Warto wspomnieć również o trwałej konstrukcji i wytrzymałości w trudnych warunkach pogodowych. Sprawdzono go pod kątem odporności na deszcz, wiatr, a nawet pod kątem kolizji z innym autem. Wynik? Thule Outset można śmiało montować na haku – namiot jest bezpieczny i trwały.

Popatrzmy na konstrukcję. Widać, że namiot nie stoi bezpośrednio na ziemi. Ustawiamy go na podłożu za pomocą specjalnych nóżek. Dzięki temu nie interesuje nas nierówna ziemia, wilgoć, insekty i tak dalej. Jest na wysokości “standardowego” łóżka, dzięki czemu wychodzenie i wchodzenie do namiotu jest bardzo łatwe. Plusem jest również to, że umieszczenie namiotu za autem, bo przecież tam mamy zamontowany hak sprawia, że ma on minimalny wpływ na zużycie paliwa naszego samochodu. Mało tego, mamy wolny bagażnik i relingi (zakładając, że jeździmy kombi lub SUV-em), co sprawia, że możemy przewieźć bardzo dużo dodatkowego sprzętu.

Na koniec najważniejsze. Wiemy już, że namiot jest bardzo fajny ale ile to kosztuje? Cena to prawie 19 tysięcy złotych, chociaż znalazłem już sklep, który oferuje go za 16 tysięcy złotych. Dużo, niestety. Coś za coś. Dodam tylko, że namiot waży 70 kg, a oferuje maksymalne obciążenie do 300 kg. Dodam jeszcze kilka ważnych informacji.

Wymiary złożonego: 140 x 74 x 90 cm

Wymiary rozłożonego: 264 x 144 x 178 cm

Wymiar materaca: 225 x 134 cm

Materiał osłony: przepuszcza powietrze, wodoodporny poliestrowy ripstop 600D

Szczegóły znajdziesz na stronie producenta – Thule.

