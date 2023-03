W pierwszym spotkaniu na San Siro, AC Milan pokonał Tottenham Hotspur 1:0 i kibice włoskiej drużyny do Londynu mogą jechać ze spokojniejszą głową. Czy Rossoneri zdołają przetrwać atak Kogutów? Gdzie oglądać mecz Tottenham vs AC Milan? O której początek spotkania?

Czy Koguty uciekną spod siekiery?

Od lat kibice Tottenhamu Hotspur liczą na to, że akurat ten rok będzie ich i jak co roku sezon kończą bez żadnych trofeów. W tym sezonie ligi angielskiej zajmują 4. miejsce i nie mają szans na dogonienie pierwszej dwójki, a w Lidze Mistrzów przegrali swój pierwszy mecz z AC Milan 1:0. Na całe szczęście rewanż rozgrywany jest w Londynie, co może okazać się kluczowe.

W pierwszym meczu padła tylko jedna bramka. AC Milan do Londynu jedzie więc z zaliczką. Fot. AC Milan

Drużyna z Londynu będzie musiała więc pokazać wolę walki i determinację, jeśli myśli o awansie do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Rossoneri co prawda wygrali pierwszy mecz na San Siro, ale nie są stawiani w roli faworytów. Ich forma w obecnym sezonie jest bardzo chwiejna, a w ostatnim spotkaniu ligowym AC Milan przegrał z Fiorentiną. Obecnie drużyna z Mediolanu zajmuje 5. miejsce w Serie A.

Gdzie oglądać mecz Tottenham vs AC Milan?

Faworytem tego spotkania są gospodarze, jednak forma obu drużyn w ostatnich pięciu spotkaniach jest taka sama. Zarówno Tottenham Hotspur, jak i AC Milan w ostatnich pięciu meczach zaliczyli trzy zwycięstwa oraz dwie porażki. Pojedynek Tottenham Hotspur vs AC Milan zapowiada się więc bardzo ciekawie.

Tottenham vs AC Milan. Wiemy, gdzie oglądać mecz! Fot. AC Milan

Gdzie oglądać spotkanie Tottenham vs AC Milan, które zdecyduje o awansie do 1/4 finału Ligi Mistrzów? Mecz rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Zdjęcia: AC Milan