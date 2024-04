Toyota opatentowała nowy lakier. Zmienisz kolor kiedy chcesz

Chciałbyś dziś jeździć autem, które ma kolor żółty, a za trzy dni biały? Zapewne tak. Szczególnie, mając samochód sportowy, który cały czas musi wyróżniać się na drodze. Toyota opatentowała nowy lakier. Wystarczą kontrolowane warunki i użycie światła oraz ciepła. Dzięki temu zmienisz kolor samochodu taniej i szybciej niż dotychczas to było możliwe.

Musimy cofnąć się do marca 2024 roku, kiedy to Urząd Patentowy i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych opublikował wniosek patentowy marki Toyota z 2022 roku. Dotyczył on lakieru, który został wykonany tak, by szybko zmienić jego kolor. To oznacza, że dealerzy mogliby sprzedawać gotowe auta w takich kolorach, jakich oczekiwaliby tego klienci. Mało tego, to nie jest opcja jednorazowej zmiany. Jeśli już weszlibyście w posiadanie takiego pojazdu, moglibyście szybko zmienić kolor swojego pojazdu, bo obecny na przykład by się wam znudził albo przestał być modny. Brzmi to bardzo ciekawie, bo wszyscy doskonale wiemy, że dziś zmiana koloru auta jest czasochłonna i kosztowna. Nawet, jeśli mówimy o oklejaniu folią.

Wspomniana technologia została opracowana przez Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America. Jak to działa? Twoje auto wjeżdża do specjalnego tunelu, który został zbudowany z elementów grzewczych. Będą otaczać samochód z każdej strony. Kolejnym krokiem jest podgrzewanie powierzchni lakieru. Kiedy ta operacja będzie wykonywana, przesuwany jest nad lakier specjalny panel emitujący światło, zwany również modulatorem kolorów. Ma on za zadanie dokonać tak zwanej transformacji. Jakim sposobem jest uzyskiwany kolor? Wszystko za sprawą zastosowania światła o specjalnej częstotliwości, a także dzięki utrzymywaniu lakieru w konkretnej temperaturze przez odpowiedni czas.

Analizując patent, który zdobyła Toyota, cały proces kontroluje elektroniczna jednostka sterująca (ECU), która została wbudowana we wspomniany modulator kolorów. Urządzeniem może sterować zarówno robót, jak i operator. Modulator komunikuje się z serwerem oraz czujnikami temperatury, które zostały wbudowane w karoserię samochodu. Wszystko za sprawą doboru właściwych ustawień dla konkretnego koloru, który interesuje właściciela pojazdu.