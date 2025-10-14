Kamery TP-Link Tapo C246D, C460 i C400. Big Brother w domu?

TP-Link wchodzi mocnym krokiem w sezon jesiennych premier, prezentując trzy nowe kamery z serii Tapo: C246D, C460 i C400. Wszystkie zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy chcą mieć oko na swój dom – bez plątaniny kabli i bez konieczności zostawiania fortuny w sklepie. To sprzęty, które łączą nowoczesny design, prostotę obsługi i naprawdę inteligentne funkcje.

TP-Link Tapo C246D.

Tapo C246D – pełen obraz sytuacji

Zaczynamy od modelu Tapo C246D, czyli obrotowej kamery wyposażonej w dwa obiektywy: szerokokątny 125° i teleobiektyw 6 mm. Co to daje? Pełny przegląd sytuacji i możliwość przybliżenia detali, kiedy trzeba. To trochę jak mieć dwie kamery w jednej – jedna „widzi szeroko”, druga „widzi dokładnie”.

Kamera świetnie radzi sobie również po zmroku. Kolorowa wizja nocna i inteligentny tryb Smart automatycznie dobierają parametry do warunków oświetleniowych. Do tego mamy szczelną obudowę IP65, więc kamera może spokojnie działać na zewnątrz, bez obaw o deszcz czy mróz.

Oczywiście nie zabrakło funkcji, które w 2025 roku są już niemal standardem – inteligentne wykrywanie i klasyfikacja zdarzeń (czyli mniej fałszywych alarmów), dwukierunkowe audio (można pogadać z kurierem, nawet będąc w pracy) i lokalne przechowywanie nagrań na karcie microSD do 512 GB. Całością zarządza się z poziomu aplikacji Tapo, a kamera dogaduje się z popularnymi asystentami głosowymi. Cena? Około 270 zł – bardzo sensownie jak za taki zestaw możliwości.

Tapo C460 – bez kabli, bez kompromisów

Jeśli nie lubisz ciągnąć przewodów i szukasz czegoś mocniejszego, to Tapo C460 może być strzałem w dziesiątkę. To bezprzewodowa kamera zewnętrzna, która nagrywa obraz w rozdzielczości 4K (8 Mpx). Dzięki przetwornikowi Starlight nagrania nocne są jasne, wyraźne i kolorowe – niezależnie od pory dnia.

Największym plusem tego modelu jest bateria o pojemności 10 000 mAh, która potrafi działać nawet 200 dni bez ładowania. Brzmi nieźle, prawda? Kamera ma klasę szczelności IP66, więc żadne warunki atmosferyczne jej nie straszne. Montaż też jest banalny – magnetyczna podstawka pozwala ją umieścić niemal wszędzie, a dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) gwarantuje stabilne połączenie.

Podobnie jak inne modele z serii, ta kamera korzysta z inteligentnego wykrywania ruchu i klasyfikacji obiektów, więc nie obudzi cię za każdym razem, gdy przeleci liść. Obsługuje też alarm dźwiękowy, dwukierunkowe audio i oczywiście zapis na karcie microSD lub w chmurze TapoCare.

Dla tych, którzy chcą mieć pełną wygodę, TP-Link przygotował też zestaw Tapo C460 KIT z panelem Tapo A201, który ułatwia montaż i zasilanie w trudno dostępnych miejscach. Cena? Około 480 zł za samą kamerę i 530 zł za zestaw KIT.

TP-Link Tapo C460.

Tapo C400 – proste i skuteczne bezpieczeństwo

Na koniec coś dla osób, które chcą po prostu chronić swój dom w prosty sposób – Tapo C400. To kamera bateryjna Full HD 2 Mpx, idealna do domów, altan, garaży czy ogródków działkowych. Wbudowany akumulator 5200 mAh wystarcza nawet na 180 dni pracy, więc można zapomnieć o ciągłym ładowaniu.

Mimo kompaktowych rozmiarów, ten sprzęt ma wszystko, czego potrzeba – kolorową nocną wizję, dwukierunkową komunikację, alarm dźwiękowy i oczywiście inteligentne wykrywanie zdarzeń. Kamera ma klasę szczelności IP65, więc poradzi sobie z deszczem i kurzem. Nagrania można przechowywać lokalnie lub w chmurze, a wszystkimi funkcjami zarządza się z tej samej aplikacji Tapo, co resztą systemu.

Cena? Około 220 zł, czyli naprawdę niewiele jak za kamerę, która może uratować cię przed niespodziewanymi gośćmi w nocy.

TP-Link Tapo C400.

Inteligentne bezpieczeństwo bez stresu

Nowe kamery z serii TP-Link Tapo to sprzęty, które idealnie wpisują się w ideę inteligentnego domu dla każdego. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy, skomplikowanego montażu ani drogich subskrypcji – wystarczy aplikacja Tapo, żeby mieć podgląd wszystkiego, co dzieje się wokół domu, z poziomu smartfona.

Wszystkie modele mają dwuletnią gwarancję, a pełne specyfikacje techniczne znajdziesz na oficjalnej stronie TP-Link. Niezależnie od tego, czy szukasz prostej kamery do pilnowania mieszkania, czy profesjonalnego systemu 4K do ochrony posesji – w tej trójce z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

