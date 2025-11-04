TP-Link TL-MR100-Outdoor – Internet 4G nawet na końcu świata

TP-Link znowu uderza tam, gdzie inni nie mają zasięgu. Dosłownie. Nowy router TL-MR100-Outdoor to sprzęt stworzony z myślą o miejscach, w których o kablu czy światłowodzie można tylko pomarzyć – działka za miastem, budowa, gospodarstwo rolne, a nawet food truck zaparkowany w szczerym polu.

router TL-MR100-Outdoor

Plug & Play – po prostu włóż kartę SIM i działaj

To urządzenie działa w trybie “włóż kartę SIM i korzystaj”. Nie trzeba nic konfigurować, kombinować ani przeklinać – po prostu Plug & Play.

TL-MR100-Outdoor łączy się z siecią 4G i przekazuje sygnał do routera Wi-Fi w domu lub biurze (np. z serii TP-Link Deco albo Archer) za pomocą jednego kabla Ethernet, który jednocześnie dostarcza zasilanie (PoE).

Sam rozgłasza Wi-Fi – do 300 Mb/s bez wysiłku

Sprzęt potrafi też samodzielnie rozgłaszać Wi-Fi z prędkością do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. W praktyce oznacza to, że możesz mieć stabilny internet tam, gdzie jeszcze wczoraj strumieniowałeś tylko ciszę i szum wiatru.

Szybko, elastycznie i bez kombinowania

Pod maską routera znajdziemy 4G LTE z prędkością pobierania do 150 Mb/s, port WAN/LAN 10/100 Mb/s oraz obsługę zarówno pasywnego PoE, jak i standardowych 802.3af/at. Jeśli nie masz PoE, możesz zasilić go zwykłym zasilaczem DC – elastycznie, jak kto woli.

router TL-MR100-Outdoor

Odporność na wszystko – od mrozu po burze

TP-Link zadbał też o odporność na warunki terenowe. Obudowa z klasą szczelności IP65 nie boi się deszczu, kurzu ani mrozu – działa w temperaturach od -30°C do +60°C. Do tego dochodzi ochrona przeciwpiorunowa 6kV i zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15kV, więc nawet burza mu niestraszna.

Prosty montaż i pełna kontrola z aplikacji

Montaż? Banalnie prosty. Router można przyczepić praktycznie wszędzie – do dachu, ściany, słupa albo nawet do okna. A potem zarządzać wszystkim z poziomu aplikacji TP-Link Tether na smartfonie – łatwo, szybko i bez kablowego chaosu.

Dla kogo jest TL-MR100-Outdoor?

TL-MR100-Outdoor to sprzęt dla tych, którzy chcą mieć Internet tam, gdzie kończy się zasięg zdrowego rozsądku. Idealny na budowy, działki, pola namiotowe, gospodarstwa czy mobilne punkty gastronomiczne.

Cena i gwarancja – solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Cena? Około 240 zł, z 3-letnią gwarancją w standardzie. Jak na tak solidny kawałek sprzętu – brzmi jak bardzo rozsądna inwestycja. Pełna specyfikacja na oficjalnej stronie – TP-Link Polska. Przy okazji sprawdź TP-Link NE200-Outdoor, inny router zewnętrzny tego producenta.