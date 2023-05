Trzech Polaków w finale Ligi Europy? Dziś mecze rewanżowe!

Już dziś rozegrane zostaną spotkania rewanżowe w ramach półfinału Ligi Europy. Swoje mecze zagrają AS Roma i Bayer Leverkusen oraz Sevilla i Juventus. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to w finale tych rozgrywek będziemy mogli zobaczyć trzech Polaków.

Zalewski z Romą pokona Bayer Leverkusen?

AS Roma w Europie gra bardzo dobrze, a jednym z podstawowych zawodników Jose Mourinho jest Nicola Zalewski. Polski zawodnik w trzynastu meczach w tegorocznej edycji Ligi Europy pojawił się w dziesięciu spotkaniach i w większości z nich zagrał pełne 90 minut. W pierwszym spotkaniu z niemiecką drużyną nie pojawił się jednak na boisku.

Włoski klub, pomimo tego, że w pierwszym spotkaniu wygrał z Bayerem Leverkusen 1:0, to nie może być pewny awansu, ponieważ drugi mecz rozgrywany jest na wyjeździe. Jednobramkowa zaliczka nie jest pewna i widać to po kursach, ponieważ według bukmacherów, to właśnie drużyna Polaka skazywana jest na porażkę.

Czy Roma będzie w stanie utrzymać zaliczkę z pierwszego spotkania i awansować do finału? Fot. AS ROma @Twitter

Milik i Szczęsny przejdą dalej? Zagrają w finale Ligi Europy?

W gorszej sytuacji niż Nicola Zalewski z pewnością są Arkadiusz Milik oraz Wojciech Szczęsny. Juventus w pierwszym spotkaniu na własnym stadionie zremisował z Sevillą 1:1 i polski bramkarz niejednokrotnie uratował swój klub przed porażką. Drużyna Bianconerich miała szansę na wykorzystanie przewagi gry na swoim terytorium w pierwszym spotkaniu, jednak tego nie zrobiła. Czy to oznacza, że Juve nie zagra w finale Ligi Europy?

Juventus Milika i Szczęsnego stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Zagrają w Finale Ligi Europy? Fot. Juventus @Twitter

Sevilla jest faworytem tego spotkania, właśnie przez grę na swoim stadionie. W lidze hiszpański klub nie radzi sobie zbyt dobrze i zajmuje dopiero 10 miejsce, choć od pozycji gwarantującej jej grę w europejskich pucharach dzielą ją dwa punkty. Ostatnia forma obu drużyn wskazuje jednak na to, że to właśnie włoska drużyna ma lepszą perspektywę na awans. Europejskie puchary rządzą się jednak swoimi prawami.

Oba rewanżowe mecze półfinału Ligi Europy będą transmitowane na platformie ViaPlay. Początek o 21:00. Kto zagra w finale Ligi Europy?

Źródło: opr. wł./ViaPlay, Fot. #1, #2