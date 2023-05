Urzędnicy non stop rzucają “kłody pod nogi”. Ludzie lubią niskie podatki, więc jest w tym kraju od groma niskich podatków. I to właśnie tu Lexus sprzedał najwięcej aut w Europie w 2023 roku. Fakt, ledwo co przeżyliśmy połowę – i to nie całą, aczkolwiek widać, że ludzie mają kasę, bo auta japońskiej marki do najtańszych nie należą.

Sprawa wygląda tak. Marka Lexus tworzy naprawdę ciekawe wizualnie (np. LS, LC, RX) samochody, które dodatkowo cieszą się dobrą jakością wykonania i, przede wszystkim, niską awaryjnością. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na zakup jednego z aut, które oferuje azjatycki producent. Nie dziwi mnie to w ogóle. Fakt, dawno nie jeździłem samochodami tej marki, bowiem ostatnio był to Lexus ES 300h, aczkolwiek nie ukrywam, miło wspominam każdy model. Tak czy inaczej, oczywiście w Polsce jest jak jest, jeśli chodzi o legalne budowanie swojego majątku, a już o prowadzeniu biznesu nawet nie wspominam. A jednak! To tu Lexus sprzedał najwięcej aut w Europie w 2023 roku!

Szok! To tu Lexus sprzedał najwięcej aut w Europie w 2023!

164% więcej sprzedanych aut w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku

Sprawa wygląda tak. Od stycznia do kwietnia bieżącego roku japońska marka sprzedała dokładnie 3456 samochodów. I jest to naprawdę “mocny” wynik, bowiem na drugim miejscu znalazł się rynek brytyjski z liczbą 3437 sztuk oraz hiszpański – i tu jest o wiele, wiele mniej samochodów, a dokładnie 1971. Ciekawi mnie również ten wzrost sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku. Dealerzy w Polsce sprzedali aż 164% więcej samochodów. A to oznacza, że biedy nie ma! Szczególnie, że w samym kwietniu Polacy weszli w posiadanie 1335 nowych Lexusów, a jest to więcej o 500 sztuk zarówno w innym dobrym rynku – czyli brytyjskim, jak i wspomnianym już hiszpańskim.

Serio, to bardzo dobrze, że Polacy się bogacą i stać ich na tak drogie auta. Faktycznie widać, że jesteśmy w czołówce, bowiem w całej Europie marka sprzedała do kwietnia 19359 samochodów. Co kupują klienci japońskiej marki? Przede wszystkim SUV-y i crossovery. Na topie jest oczywiście NX, który faktycznie jest fajnym modelem – idealnie “skrojony” pod europejskiego klienta. Lexus sprzedał do kwietnia 7070 sztuk tych crossoverów. Na drugim miejscu w ilośc 4339 sztuk mamy model UX, natomiast na trzecim mój ulubieniec (chociaż w najnowszej generacji nie podoba mi się przód), SUV RX, który znalazł aż 4166 nabywców.