Polski napastnik w ostatnich sezonach mocno przystopował ze strzelaniem goli, jednak w dalszym ciągu wzbudza zainteresowanie europejskich klubów. Jak podają najnowsze informacje, to tutaj trafi Krzysztof Piątek po zakończeniu wypożyczenia do Salernitany.

Hertha Berlin szuka chętnego. Polak jest za drogi

Formalnie Krzysztof Piątek jest piłkarzem Herthy Berlin, do której trafił z AC Milanu. Polski napastnik nie zdołał przekonać do siebie ówczesnego trenera niemieckiej drużyny, a w budowaniu zaufania nie pomogły też kontuzje, które dosyć często nawiedzały zawodnika. Z tego powodu Krzysztof Piątek został wypożyczony do włoskiej Salernitany.

To tu trafi Krzysztof Piątek. “Jest idealnym rozwiązaniem” Szok! Fot. US Salernitana 1919

To właśnie we Włoszech jego kariera nabrała rozpędu i wydaje się, że tam jest właśnie jego miejsce. Polak nie był jednak zawodnikiem, który swego czasu strzelił w sezonie 22 bramki. Niestety, w barwach Salernitany w zakończonych ostatni rozgrywkach trafił do bramki tylko cztery razy w 33 meczach, co dla napastnika jest karygodnym wynikiem. Media podają, że wkrótce Polak zmieni klub.

To tutaj trafi Krzysztof Piątek?

Gdzie trafi Krzysztof Piątek? Jak podają włoskie media, zainteresowaną ściągnięciem polskiego zawodnika jest jego była drużyna, Genoa FC. To właśnie do niej w sezonie 18/19 trafił z Cracovii Kraków i po kilku miesiącach został wykupiony przez AC Milan za 15 milionów dolarów. Teraz były klub Polaka szuka napastnika i na celowniku znalazł się właśnie Piątek.

Polak trafi do swojego byłego klubu? Ma być dla Genoi “idealnym rozwiązaniem”. Fot. US Salernitana 1919

Media podają, że władze klubu chcą stworzyć drużynę, która bez większych problemów utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech i zostanie zachowana w określonych warunkach finansowych. “La Gazzetta dello Sport” zdradza, że polski napastnik idealnie wpasowuje się w tę koncepcję.

