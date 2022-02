TVP GO oficjalnie ruszyło! Co oferuje?

O serwisie TVP GO słyszeliśmy już od jakiegoś czasu i właśnie nadszedł ten moment, w którym to Telewizja Polska oficjalnie go udostępniła! Aplikacja, która trafiła na smartfony, pozwala m.in. na oglądanie ramówki z ostatnich 7 dni i przewijanie reklam!

TVP GO oficjalnie wystartowało

W dzisiejszych czasach, serwisów z materiałami wideo, jest tak dużo, jak grzybów po lesie. Wydaje się, że na każdym kroku słyszymy o nowej platformie, która właśnie rozpoczyna swoje działanie w naszym kraju. Telewizja Polska właśnie uruchomiła swój serwis, który pozwala na oglądanie materiałów wyświetlanych na jej kanałach.

Przeczytaj także: HBO Max z oficjalną datą premiery w Polsce! Ile zapłacimy?

Aplikacja TVP GO została oficjalnie uruchomiona i trafiła na urządzenia z systemami Apple iOS oraz Google Android. Serwis pozwala na oglądanie kanałów Telewizji Polskiej na żywo i całkowicie za darmo. Co więcej, w serwisie można oglądać seriale i filmy, które wyświetlane były w telewizji w ostatnich siedmiu dniach. Bardzo ważne jest to, że aplikacja pozwala na przewijanie wszystkich reklam, które pojawiały się na antenie.

Aplikacja jedynie na urządzenia mobilne

TVP GO to aplikacja, która nie tylko pozwala na oglądanie materiałów, które w ostatnich siedmiu dniach pojawiały się na antenie kanałów Telewizji Polskiej, ale również pozwala na oglądanie materiałów znajdujących się w TVP VOD. Aby korzystać z serwisu, musimy założyć darmowe konto TVP.

Zdjęcie własne

Niestety, aplikacja dostępna jest jedynie na smartfony i tablety. Nie obsługuje ona systemów operacyjnych smart TV i nie współpracuje z chromecastem, jednak w przyszłości może się to zmienić.