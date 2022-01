Twitch miejscówką do prania brudnych pieniędzy!

Mogłoby się wydawać, że platforma Twitch jest miejscem, w którym streamuje się tylko gry. Od dłuższego czasu serwis przestał pełnić jedynie tę funkcję. Wszyscy przecież pamiętają aferę o półnagie panie, które streamowały swoje kąpiele w basenach. Okazuje się, że platforma jest także miejscem do prania brudnych pieniędzy.

Twitch idealnym miejscem do prania pieniędzy

Platforma Twitch jest najpopularniejszym serwisem do streamowania. Powstała ona z myślą o grach, jednak z czasem liczba wstawianego tam contentu mocno się zróżnicowała. W ostatnim roku głośno było przecież o półnagich kobietach, które w strojach kąpielowych streamowały to, jak siedzą w basenach. Zważając na to, że dostęp do serwisu mają także nieletni, wywołało to sporą burzę.

Przeczytaj także: Project Sophia firmy Razer zmienia Twoje biurko w modułowy komputer!

To, jak się okazuje, niejedyny problem platformy streamingowej, ponieważ według Daily Sabah Twitch był miejscem do prania brudnych pieniędzy. Oczywiście nie mówimy tutaj o wysoko postawionych osobach, które zarządzają platformą, a zwykłych oszustach, którzy wykorzystywali Twitcha do przekrętów. Sugeruje się, że za wykorzystaniem platformy przeprane zostało około 10 milionów dolarów!

W odkryciu przestępca pomogli przestępcy

Pierwsze informacje na temat tego, że Twitch został wykorzystany jako miejsce do prania brudnych pieniędzy, pojawiły się jeszcze w listopadzie zeszłego roku. Do przekrętu wykorzystano Bitsy, czyli sposób na wspieranie poprzez datki pieniężne osoby, które prowadzą transmisję na żywo. Oszuści do przelewania pieniędzy używali skradzionych kard do płacenia właśnie w Bitsach poszczególnym twórcom.

Twórcy, którzy dostawali wsparcie, mieli przelewać na konta bankowe aż 80% dochodów, z czego 20 proc. z nich trafiało na ich własne konto. W odkryciu całego procederu pomogli… hakerzy, którzy ujawnili listę zarobków streamerów. Wtedy odkryto, że osoby z małą liczbą widzów zarabiają spore pieniądze z Bitsów. Wszyscy przestępcy pochodzili z Turcji i tamtejsza Prokuratura Generalna aresztowała w związku z tym 40 osób. Pozostałe cztery pozostają na wolności. Twitch zapowiedział, że wszczęto działania przeciwko 150 tureckim partnerom, którzy podejrzani są o nadużywanie sposobów monetyzacji na platformie.

Źródło: Daily Sabah