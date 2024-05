Tych trzech piłkarzy jedzie na EURO 2024. Jest i on!

Do ogłoszenia pełnego składu reprezentacji Polski, który pojedzie na Mistrzostwa Europy 2024, pozostało jeszcze trochę czasu, jednak wiemy, kto z Ekstraklasy znajdzie się w tej drużynie. Tych trzech piłkarzy jedzie na Euro 2024, a wśród nich stały bywalec tego typu imprez!

Reprezentacja Polski wkrótce zmierzy się z potęgami

Droga reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2024 rozgrywane w Niemczech nie była wysłana różami. Tragiczna forma w eliminacjach sprawiła, że podopieczni Michała Probierza musieli awansować na tę imprezę poprzez baraże. Tam najpierw pokonali Estonię, a w finale, po rzutach karnych, wyeliminowali Szkocję na wyjeździe.

W nagrodę trafili do grupy D, w której nie tylko znaleźli się wicemistrzowie świata, Francuzi, ale także zawsze niebezpieczni Holendrzy oraz niewygodni Austriacy. Grupa śmierci? Można ją tak nazwać, jednak plus jest taki, że w tegorocznych mistrzostwach starego kontynentu, do fazy pucharowej awansują nie dwie, a trzy drużyny z grupy. Tutaj właśnie leżą szanse reprezentacji Polski.

Tych trzech piłkarzy jedzie na Euro 2024

Michał Probierz już niedługo ogłosi kadrę, która będzie walczyć o jak najlepszy wynik na niemieckich boiskach podczas Mistrzostw Europy 2024. Jak informuje TVP Sport, na liście selekcjonera kadry narodowej z pewnością pojawią się ci trzej zawodnicy, którzy na co dzień występują w drużynach z naszej rodzimej ekstraklasy.

Taras Romanczuk ma zostać powołany do kadry Polski na EURO 2024. Fot. Jagiellonia Białystok, autor nieznany Kamil Grosicki nie opuści EURO 2024. Ma znaleźć się w kadrze. Fot. Wikipedia/soccer.ru, Светлана Бекетова Zawodnik Lecha Poznań będzie filarem obrony podczas niemieckiego turnieju? Fot. Wikipedia/Rapallo80

Jak podają media, w kadrze na Euro znajdzie się Bartosz Salamon z Lecha Poznań, Taras Romanczuk, który wraz z Jagiellonią Białystok zdobył właśnie mistrzostwo Polski, oraz zawodnik, którego nie mogło zabraknąć – Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin, który został ogłoszony najlepszym zawodnikiem Ekstraklasy minionego sezonu. Z powodu kontuzji łydki na Euro 2024 nie pojedzie na pewno Matty Cash.

Źródło: opr. wł./TVP Sport, zdj: Jagiellonia Białystok, Wikipedia