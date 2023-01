Tytuł Car of The Year 2023 otrzymuje… Zobacz kto.

Tą prestiżową nagrodę ogłoszono już po raz 60.! Tytuł Car of The Year 2023 trafia do pierwszego w pełni elektrycznego auta terenowego włoskiej marki, który produkowany jest w polskiej fabryce w Tychach!

Car of The Year 2023

Grono jury z 22 krajów w składzie 59-osobowym (z głosowanie wykluczono Rosję) wybrało spośród 7 finalistów ten jeden model, zasługujący na bycie autem roku. W gronie zaliczonych do finału znalazły się auta zarówno elektryczne, jak i hybrydy: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X, Volkswagen ID. Buzz.

Jeep Avenger

Każdy juror posiadał możliwość wygospodarowania 25 punków. W tym roku wyniki zostały ogłoszone na ceremonii Brussels International Motorshow.

Jeep Avenger (328 punktów) Volkswagen ID. Buzz (241 punktów) Nissan Ariya (211 punktów) Kia Niro (200 punktów) Renault Austral (162 punkty) Peugeot 408 (149 punktów) Subaru Solterra/Toyota bZ4X (133 punkty)

Zwycięzcą Jeep Avenger!

Produkowany w Tychach Jeep Avenger jest już trzecim autem z polskiej fabryki, który po Pandzie w 2004 roku i 500 z 2008 roku otrzymuje tytuł Car of The Year 2023. To również pierwszy elektryczny samochód terenowy tej marki, który posiada akumulator 54 kWh, instalację 400V z możliwością ładowania do 100 kW. Silnik elektryczny generuje 156 KM i 260 Nm i pozwala na pokonanie do 567 km według WLTP. Co ciekawe na innych rynkach ma być sprzedawany również w wersji spalinowej z silnikiem 1.2 100 KM.