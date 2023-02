Toksyczność w grach online to niestety przykra codzienność, która może doprowadzić do depresji lub targnięcia się na życie. Dlatego też Ubisoft rozpoczął współpracę z policją, która ma na celu zmniejszenie ilości hejtu. Ubisoft naśle więc na ciebie policję, ale wszystko w dobrej wierze.

Francuski twórca gier rozpoczyna współpracę z organami ścigania

Ubisoft twierdzi, że rozpoczyna walkę z toksycznymi graczami oraz tym, czego dokonują oni w grach online. W związku z tym francuski producent gier wideo, a konkretnie jego centrum obsługi klienta w Newcastle w Anglii, rozpoczął współpracę z policją Nortumbrii.

Przeczytaj także: Modern Warfare 2 to maszynka do pieniędzy bez contentu

Policyjni eksperci, którzy współpracują z oddziałem francuskiego wydawcy, mają dzielić się z tamtejszym zespołem wiedzą na temat toksycznych interakcji pomiędzy graczami. Wiedza ta ma być stosowana przez pracowników w codziennej pracy. Ta współpraca ma pomóc w naprawieniu relacji graczy, ponieważ toksyczne środowisko w grach to coś, o czym nie mówi się aż tak głośno.

Ubisoft naśle na ciebie policję, jeśli będziesz toksycznym graczem

Ubisoft naśle na ciebie policję. I dobrze!

Wyzywanie czy znęcanie się psychiczne, nawet w grach wideo, może doprowadzić wiele osób do depresji, a co gorsza to targnięcia się na swoje życie. Zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o nieletnich, którzy biorą do siebie rzeczy zdecydowanie bardziej niż dorośli. Dlatego też podjęto współpracę, która ma na celu zmniejszenia tego typu zjawisk w grach.

Nadinspektor Deborah Alderson, która stoi na czele stróżów prawa w pracy w centrum w Ubisoft oznajmiła, że ich zadaniem jest obranie za priorytet ochronę bezbronnych ludzi, zarówno w zjawiskach, które widzimy osobiście, jak i w społeczności internetowej. Celem numer jeden jest sprawienie, aby ludzie czuli się bezpiecznie, wchodząc do gry, a nie słuchanie toksycznych wypowiedzi czy wyzwisk, które nie tylko obrzydzają samą rozgrywkę, ale również mogą wpłynąć na psychikę.

Ubisoft naśle na ciebie policję, jeśli będziesz toksycznym graczem. Tom Clancy’s The Division 2 od Ubisoft.

Czy to oznacza, że Ubisoft naśle na ciebie policję, jeśli będziesz zachowywał się nieprzyzwoicie i toksycznie? Poniekąd tak. Przykładem działania był przypadek w Norwegii, gdzie powiedziane zostały rzeczy i pokazano zachowania, których nie można było zignorować. W grę wchodziło zagrożenie życia lub poważnych obrażeń, dlatego też. Policja w Nortumbrii poinformowała norweskie władze, które zareagowały bardzo szybko.

Źródło: NME