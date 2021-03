UFC 259 – Jan Błachowicz przed najważniejszą walką w swoim życiu!

Już w tę sobotę Jan Błachowicz, mistrz wagi półciężkiej zmierzy się na gali UFC 259 z mistrzem kategorii średniej Israelem Adesanya. Czy “legendarna polska siła” ponownie zatriumfuje? Tą odpowiedź dostaniemy w sobotnią noc, 6 marca.

UFC 259 mistrzowski pojedynek w wadze półcieżkiej

Na kontrakcie walki UFC 259 między Janem a “Izzym” widnieje kategoria wagowa “do 93kg”. Oznacza to, że nasz reprezentant będzie walczył w swojej dywizji, w której jest mistrzem a stawką pojedynku będzie pas mistrzowski. Dla Nigeryjczyka walka w wyższej kategorii wagowej to zupełnie nowe doświadczenie i nie lada wyzwanie. Błachowicz niejednokrotnie pokazywał, że lubi “witać” reprezentantów kategorii średniej na swoim “podwórku”.

Do tej pory udało mu się znokautować Luka Rockholda i pewnie wypunktować Jacare Souze reprezentującego Brazylię. Czy tak samo będzie na UFC 259?

Droga na szczyt

Jan Błachowicz już urósł do rangi polskiej legendy MMA. Jest pierwszym mężczyzną dzierżącym pas mistrzowski w lidze mistrzów jakim jest federacja UFC. “Cieszyński książę” jak nazywają go media nie miał łatwo, gdyż drogę na szczyt zastępowali mu zawodnicy ze ścisłego topu dywizji półciężkiej. Bukmacherzy zazwyczaj stawiali naszego reprezentanta w roli “underdoga”. Tak samo jest teraz przed UFC 259. Walka 6 marca w Las Vegas będzie najtrudniejszą w dotychczasowej karierze Janka, co nie ulega wątpliwości. Israel Adesanya to mistrz wagi średniej, który nigdy w formule MMA nie przegrał.

UFC 259 – redakcyjne typowanie walki wieczoru

Jak już wspominałem w oczach bukmacherów Jan jest sporym przegranym w nadchodzącym starciu z Izzym. Jednak to, co będzie jego głównym atutem to siła i przewaga fizyczna. Adesanya jest mistrzem w poruszaniu się po oktagonie. Dla wielu swoich przeciwników był nieuchwytny. Paul Costa czy Yoel Romero nie byli wstanie zmusić Nigeryjczyka do otwartej wymiany ciosów, gdzie upatrywaliby swoje szanse. Adesanya to król trzymania na dystans i punktowania z bezpiecznego zasięgu. Potrafi również boleśnie nokautować o czym przekonali się Costa i Robert Whittaker.

Trzeba powiedzieć otwarcie, że z tak dużym przeciwnikiem jak Błachowicz, Nigeryjczyk jeszcze nie walczył. Więc klincz i parter powinien być z łatwością kontrolowany przez naszego reprezentanta, w co mocno wierzę. W dzień walki różnica wagi obu panów może wynieść nawet 10 kg, gdyż “Izzy” zapowiadał, że nie zamierza dobijać do limitów wagi półciężkiej i zostanie przy swoich naturalnych 87kg. UFC 259 będzie próbą charakterów dla obu zawodników. Jeśli jednak miałbym obstawić rezultat tej walki to… Stawiam na Błachowicza przez nokaut lub poddanie.

Mistrzowskie starcia

Walka Jana z Adesanya to nie jedyny mistrzowski pojedynek na rozpisce gali UFC 259 w Las Vegas. “Co-main eventem” będzie starcie kobiet w kategorii piórkowej między Amandą Nunes i Megan Anderson. Kolejnym pojedynkiem, w którym stawką jest mistrzowski pas to starcie Petra Yana z Aljamainem Sterlingiem w dywizji koguciej.

Otwierającym główną kartę wieczoru będzie dawny rywal Jana Błachowicza, brazylijczyk Thiago Santos, który wraca po kontuzji i długiej przerwie. Jego rywalem będzie Aleksandar Rakic.

Karta walk UFC 259:

Karta główna:

145 lb: Amanda Nunes (20-4) vs Megan Anderson (10-4) – o pas wagi piórkowej

135 lb: Petr Yan (15-1) vs Aljamain Sterling (19-3) – o pas wagi koguciej

155 lb: Islam Machaczew (18-1) vs Drew Dober (23-9, 1 N/C)

205 lb: Thiago Santos (21-8) vs Aleksandar Rakić (13-2)

Karta wstępna:

135 lb: Dominick Cruz (22-3) vs Casey Kenney (16-2-1)

135 lb: Song Yadong (16-4-1, 1 N/C) vs Kyler Phillips (8-1)

125 lb: Joseph Benavidez (28-7) vs Askar Askarow (13-0-1)

125 lb: Rogerio Bontorin (16-2, 1 N/C) vs Kai Kara-France (21-9, 1 N/C)

Karta przedwstępna:

125 lb: Tim Elliott (16-11-1) vs Jordan Espinosa (15-8, 1 N/C)

205 lb: Kennedy Nzechukwu (7-1) vs Carlos Ulberg (3-0)

170 lb: Sean Brady (13-0) vs Jake Matthews (17-4)

115 lb: Livinha Souza (14-2) vs Amanda Lemos (8-1-1)

155 lb: Uros Medic (6-0) vs Aalon Cruz (8-3)

135 lb: Mario Bautista (8-1) vs Trevin Jones (12-6, 1 N/C)