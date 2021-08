UFC 265 – Karolina Kowalkiewicz walczy dziś w nocy!

Już dziś na gali UFC 265 zawalczy nasza reprezentantka Karolina Kowalkiewicz. Poza walką Polki, będziemy świadkami innych, fantastycznych pojedynków.

Karolina Kowalkiewicz wraca po serii porażek

Nasza zawodniczka w wadze słomkowej powraca do oktagonu po ponad rocznej przerwie. W ostatnich czterech pojedynkach musiała uznać wyższość rywalek. UFC 265 będzie idealnym momentem do odwrócenia złej passy. Ostatnie zwycięstwo zaliczyła w kwietniu 2018 roku przeciwko Felice Herrig. Od tamtej pory los był “nieprzychylny” dla Karoliny. Przeciwniczką naszej reprezentatnki będzie Jessica Penne, która pare miesięcy temu wypunktowała Lupite Godinez na gali UFC on ESPN 22. Penne ma przykre doświadczenia w walkach z polskimi zawodniczkami, gdyż w 2015 roku padła ofiarą knockoutu z rąk Joanny Jędrzejczyk.

Mistrzowska walka na Gali UFC 265 anulowana!

Na gali UFC 265 zabraknie mistrzowskiej walki w kategorii koguciej kobiet. Mistrzyni tej kategorii Amanda Nunes z powodów zdrowotnych wywołanych przez Covid 19 została odsunięta od pojedynku. Jej przeciwniczką miała być Jessica Pena.

Ciężkie “działa” na gali UFC 265

Walką wieczoru na UFC 265 będzie starcie w kategorii ciężkiej między francuzem, Cirylem Ganem i Derrickiem Lewisem. Fawortytem bukmacherów jest wszechstronny Gane. “Bon Gamin” ma na swoim koncie 9 zawodowych, z których wygrał wszystkie. Jego przeciwnik jest zawodnikiem, którego nie można lekceważyć a jego atomowe uderzenie potrafi odwrócić losy walki nawet w samej końcówce. Walka odbędzię się na dystansie 5 rund po 5 minut a jej stawką będzie tymczasowy pas mistrzowski.

UFC 265 – rozpiska walk

Karta główna (4:00):

265 lb: Derrick Lewis (25-7, 1 N/C) vs. Ciryl Gane (9-0) – o tymczasowy pas wagi ciężkiej

135 lb: Jose Aldo (29-7) vs. Pedro Munhoz (19-5, 1 N/C)

170 lb: Michael Chiesa (17-4) vs. Vicente Luque (20-7-1)

115 lb: Tecia Torres (12-5) vs. Angela Hill (13-9)

135 lb: Yadong Song (16-5-1, 1 N/C) vs. Casey Kenney (16-3-1)

Karta wstępna (2:00):

155 lb: Bobby Green (27-11-1) vs. Rafael Fiziev (9-1)

135 lb: Vince Morales (9-5) vs. Drako Rodriguez (7-2)

205 lb: Alonzo Menifield (10-2) vs. Ed Herman (25-14, 1 N/C)

115 lb: Karolina Kowalkiewicz (12-6) vs. Jessica Penne (13-5)