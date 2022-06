UFC 275 i walka o tron wagi półciężkiej.

Już w te sobotę odbędzie się gala UFC 275. Amerykańska organizacja wraca po 3 latach do Singapuru.

UFC 275 Glover Texeira vs Jiri Prochazka

Najważniejszym wydarzeniem gali UFC 275 będzie walka „na szczycie” kategorii półciężkiej. Glover Texeira, jako mistrz, podejmie pretendenta, pochodzącego z Czech – Jiriego Prochazkę. Dla Brazylijczyka będzie to pierwsza obrona tytułu odkąd w spektakularny sposób poddał Jana Błachowicza, tym samym zdobywając swój upragniony pas. Mistrz nie jest faworytem u bukmacherów, gdyż jego przeciwnikiem będzie Jiri Prochazka. Czech to fenomen kategorii wagowej do 93 kg. W swoich ostatnich walkach pokonywał takich zawodników jak Volkan Oezdemir czy Dominic Reyes.

Valentina Shevchenko zawalczy z Tailą Santos

Valentina Shevchenko to dominatorka, która „wyczyściła” kategorię muszą z pretendentek. Na UFC 275 jej przeciwniczką będzie Taila Santos. Pochodząca z Kirgistanu Shevczenko nie przegrała od 2017 roku. Amanda Nunes to ostatnia zawodniczka, która sprawiła Valentinie „problemy”. Oba starcia skończyły się wówczas decyzja sędziowską, w których to Nunes była zwyciężczynią. Taila Santos to zawodniczka młodego pokolenia, która zbudowała rekord 19 zwycięstw z jedną porażką. Dla Brazylijki będzie to 6 walka dla największej organizacji na świecie i szansa na zdobycie pasa.

Joanna Jędrzejczyk vs Weili Zhang 2

Polacy z niecierpliwością czekają na nadchodzącą sobotę, gdyż na gali UFC 275 odbędzie się rewanżowe starcie Joanny Jędrzejczyk z Weili Zhang. Polka wraca do startów po ponad dwóch latach. Jej ostatnie starcie miało miejsce w marcu 2020 roku i to wtedy zmierzyła się po raz pierwszy z Chinką, Weili Zhang. Ostatnie lata w federacji UFC nie były zbyt „pomyślne” dla naszej reprezentantki. W sześciu ostatnich starciach zwyciężała jedynie dwa razy, jednak w każdym z pojedynków jej przeciwniczką była zawodniczka ze ścisłego „topu”.

Transmisja rozpocznie się wraz z kartą główną. Walki do obejrzenia na Polsat Sport o 04:00.

Źródło zdjęć: portal espn.com.