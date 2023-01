Dzisiejszej nocy do oktagonu wejdą Glover Teixeira i Jamahal Hill. Walka wieczoru UFC 283 ma wyłonić mistrz kategorii półcieżkiej.

UFC 283 – czy Texeira powróci na tron?

W nocy z soboty na niedziele fani dojdzie do rozstrzygającego starcia w kategorii do 93 kilogramów. Do oktagonu wraca były mistrz federacji Glover Texeira, który zmierzy się o pas z Jamahalem Hillem. “Wiek to tylko liczba” tak można określić ostatnie poczynania 43 letniego Brazylijczyka, który ani myśli o zakończeniu kariery. Kariera Teixeiry nabrała tempa gdy po serii 5 zwycięstw dostał szanse na walkę o mistrzostwo. W październiku 2021 roku pokonał Jana Błachowicza, który stał na szczycie wagi półciężkiej. Brazylijczyk nie nacieszył się długo pasem mistrza gdyż już pierwsza obrona tytułu sprawiła, że musiał uznać wyższość Jiriego Prochazki.

UFC 283 już dziś! Walka o panowanie w wadze półciężkiej! UFC 283 już dziś! Walka o panowanie w wadze półciężkiej!

Ostatnie, dramatyczne wydarzenia związane ze zdrowiem Czeskiego mistrz sprawiły, że pas ponownie może trafić na biodra Glovera. Weteran o “zwakowany” pas zawalczy z 12 lat młodszym Jamahalem Hillem, który po zwycięstwach nad min. Jimmym Crutem, Johnnym Walkerem i Thiago Santosem zasłużył na swoją szanse w walce mistrzowskiej.

UFC 283 – mocna obsadzona karta główna.

Zestawienia na nadchodzącej gali UFC 283 to niebywała gratka dla fanów. W walce poprzedzającej “main event” zobaczymy walkę mistrzowską w kategorii muszej. Będzie to czwarte starcie pomiędzy Deivesonem Figueiredo i Brandonem Moreno. W trzech poprzednich mieliśmy do czynienia z każdym możliwym scenariuszem. Pierwsze starcie to remis, drugie wygrana Moreno a ostatnia poszła na korzyść mistrza z Brazylii. Dzisiejsze starcie ma ostatecznie wyłonić najlepszego zawodnika w kategorii do 56 kilogramów.

UFC 283 już dziś! Walka o panowanie w wadze półciężkiej!

Tej nocy przed telewizorami nie może zabraknąć kibiców z Brazylii. Do klatki przed mistrzowskimi pojedynkami wejdzie pochodzący z Rio de Janeiro, Gilbert Burns. “Durinho” zmierzy się z Neilem Magnym. Dla Gilberta to powrót po zeszłorocznej przegranej z rąk Khamzata Chimaeva. Po wyrównanej walce, decyzja sędziów była niepodważalna i wskazała “korzyść” Czeczena.

UFC 283 już dziś! Walka o panowanie w wadze półciężkiej!

UFC 283 – gdzie oglądać?

Gala UFC 283 odbywa się w Las Vegas a więc transmisji z gali rozpocznie się o 2 w nocy polskiego czasu. W Polsce kibice mogą cieszyć się darmowym dostępem do transmisji za pośrednictwem kanału Polsat Sport.

źródło zdjęć: DAZN.com, mmafighting.com.