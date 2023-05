Wydaje Ci się, że potrafisz jeździć szybko. Że jeździsz przy okazji bezpiecznie. Masz rację. Tylko Ci się wydaje. Takie eventy jak AMG Driving Academy bardzo sprawnie weryfikują takich kierowców. Uwierz – nawet jeśli jesteś bardzo doświadczonym kierowcą to po takim kursie sam stwierdzisz, że jednak miałeś pewne braki.

To już dziesiąty rok, kiedy rewelacyjni instruktorzy szkoły AMG będą pokazywali jak jeździć szybko, jak jeździć bezpiecznie i jak zachowywać się w kryzysowych sytuacjach. Rusza kolejna edycja AMG Driving Academy, a więc bardzo dużo doskonalenia techniki jazdy na takich torach jak Autodrom Jastrząb czy Silesia Ring. Jeśli chciałbyś sprawdzić swoje możliwości – szczerze polecam. Miałem okazję brać udział w tamtym roku i zdecydowanie stwierdzam, że to dzień pełen emocji. Tym bardziej, że w tym sezonie będzie można sprawdzić Mercedesa-AMG SL, AMG GT 63 S E Performance czy elektryczną limuzynę EQE.

Umiesz szybko jeździć? Na AMG Driving Academy to zweryfikują

AMG Driving Academy – dynamicznie, efektownie i przede wszystkim efektywnie

Marka Mercedes-Benz rozdzieliła szkolenie na trzy etapy. Pierwszy z nich – AMG Discover odbywa się na torze Autodrom Jastrząb. Jest to w pewnym stopniu “wejście do najszybszej rodziny”. Na tym etapie poznajemy auta, sprawdzamy ich możliwości, a także szkolimy się w kwestii bezpiecznej jazdy. To nie tylko mocne “upalanie” na torze, ale również bliskie spotkanie z płytą poślizgową, która bardzo szybko weryfikuje nasze umiejętności. Oczywiście, jak na szkołę związaną z AMG przystało, będzie można sprawdzić swój czas, a wisienką na torcie jest tzw. Race Taxi. Co to takiego? Za kierownicę siada doświadczony instruktor i pokazuje pełne, ale to dosłownie pełne możliwości, jakie oferują topowe auta marki Mercedes.

Kolejnym etapem jest AMG Performance. W tym przypadku mówimy już o doskonaleniu swoich umiejętności jazdy na torze. Szkolenie odbywa się na świetnym obiekcie Silesia Ring. Jest to wydarzenie dla osób, które “oswojone są” z dynamiczną jazdą na torze, aczkolwiek chcą nauczyć się czegoś więcej. Oprócz szybkich slalomów czy kontrolowanych poślizgów można również poznać np. technik awaryjnego hamowania ale i przejazdy Lead & Follow (instruktor jedzie pierwszym autem, a wy musicie utrzymać tempo i jechać za nim).

Najbardziej wymagający i oczywiście doświadczeni kierowcy mogą sprawdzić się podczas szkolenia AMG Advanced. W tym przypadku napiszę tylko jedno – event odbywa się na torze Nurburgring. Tak, to właśnie tam uczestnicy sprawdzają swoje umiejętności.

Czym jeździ się podczas AMG Driving Academy?

Wszystko zależy od tego, na jakie szkolenie się wybierzemy. Tak czy inaczej, każdy etap daje bardzo dużo pozytywnych emocji, bo jakby nie patrzeć, jeździcie z gwiazdą na masce i to w wariancie AMG – tu już nie ma żartów! Pamiętam doskonale, jak szybko weryfikował każdego uczestnika model AMG C63 S. To auto niczego nie wybacza. Pomylisz się – masz problem.

Żeby nie było, że straszę, na liście znalazły się takie przyjemne w jeździe (nawet sportowej) modele jak AMG A35, AMG A45S, a także elektryczne odpowiedniki – AMG EQE 43 oraz AMG EQS 53. Rzecz jasna, marka udostępniła również AMG GT 63 S E Performance, który generuje uwaga, 843 KM! Pojawi się również AMG SL 63, AMG C43 (sedan i kombi) oraz, co ciekawe, AMG G 63. Warto również dodać, że auta będą wyposażone w opony Continental SportContact 7.

Ile kosztuje szkolenie AMG Driving Academy w tym roku? Sprawdźcie, odwiedzając ten link. Wcale nie wychodzi tak drogo, patrząc na to, jakimi autami będziecie jeździli i, przede wszystkim, jak dużo możecie się nauczyć podczas każdego z tych spotkań z AMG.

