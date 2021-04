Uprawnienia żeglarskie i motorowodne – rodzaje patentów

Sponsored Materiał zewnętrzny

Do prowadzenia różnych pojazdów potrzebujemy prawa jazdy i analogicznie, aby kierować motorówką lub jachtem, konieczny będzie odpowiedni patent. Jeśli tylko uczestniczysz w rejsie jako załoga, nie potrzebujesz rzecz jasna żadnego pozwolenia. Wymagane jest ono tylko dla konkretnego rodzaju jednostek i typów wód. Z naszego artykułu dowiesz się jakie patenty możesz zdobyć i jak da się je uzyskać.

Do czego przydaje się patent żeglarski?

Na początek należy zaznaczyć, że karta pływacka, czasami mylona z patentem, to całkowicie odrębny rodzaj dokumentu. Pozwala wypożyczać niepełnoletnim jedynie kajaki, rowery wodne i małe żaglówki. Patent żeglarski należy mieć przy sobie podczas prowadzenia jachtów żaglowych, które mierzą więcej niż 7,5 m długości. Istnieją trzy stopnie uprawnień, jakie możesz zdobyć i każde kolejny daje rzecz jasna większe uprawnienia.

Analogicznie działają uprawnienia konieczne do prowadzenia jachtów motorowych mających moc silnika przewyższającą 10 kW. Warto też pamiętać o tym, że posiadając uprawnienia na łódź żaglową, możesz starać się o wydanie analogicznego dokumentu na pojazdy motorowodne, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów. Wystarczy wówczas złożyć specjalny wniosek do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wraz z potwierdzoną wiarygodnością kopią patentu wyjściowego, zdjęciem i dowodem opłaty. Koszt wydania wynosi 50 zł.

Czym charakteryzuje się patent żeglarza jachtowego?

Pierwszy patent, patent żeglarza jachtowego przydaje się do żeglowania przede wszystkim po wodach śródlądowych. Nadaje on pełnię uprawnień na tych wodach. Uzyskujesz ponadto pozwolenie na pływanie jachtem, którego kadłub ma do 12 m długości w przypadku morskich wód wewnętrznych. Na pozostałych wodach morskich musisz poruszać się w obrębie 2 Mm (mil morskich) jedynie w ciągu dnia. Analogicznie działa patent na sternika motorowodnego.

Żeby uzyskać to uprawnienie, musisz mieć minimum 14 lat i zdać egzamin, za który zapłacisz 250 lub 125 zł za okazaniem odpowiedniej legitymacji poświadczającej ulgę. Organizuje go Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz podmioty przez nich upoważnione. Najczęściej komisje takie organizowane są przy szkołach żeglarskich.

Co daje patent jachtowego sternika morskiego?

Posiadając patent jachtowego sternika morskiego, możesz oczywiście żeglować po wszystkich wodach śródlądowych, a także wodach morskich bez ograniczenia dystansu od brzegu. Twój jacht nie może mieć za to więcej niż 18 m długości. W praktyce niewiele jednostek na użytek rekreacyjny jest tak długich. Analogicznym dokumentem na motorówki jest patent motorowodnego sternika morskiego.

Aby uzyskać patent jachtowego sternika morskiego, musisz rzecz jasna zdać odpowiedni egzamin płatny 350 albo 175 zł. Oprócz tego wymaganiem jest też ukończony 18. r.ż. i staż obejmujący minimum 2 rejsy trwające łącznie przynajmniej 200 godzin. Wymagane jest zatem pewne doświadczenie w żegludze. Egzamin oprócz sprawdzenia umiejętności związanych z prowadzeniem jachtu, obejmuje także nawigację oraz szereg zagadnień technicznych oraz z łączności oraz bezpieczeństwa.

Specjalistyczne licencje motorowodne i żeglarskie

Uzupełnieniem podstawowych patentów są specjalistyczne licencje. Do najpopularniejszych należą uprawnienia Radiooperatora SRC, wymagane zarówno na jachtach motorowych, jak i żaglowych. Radiooperator prowadzi łączność za pomocą urządzeń UKF, podstawowego kanału na wodach, gdzie nie dociera sygnał GPS.

Wśród motorowodniaków, coraz większym zainteresowaniem cieszą się specjalistyczne kursy, które pozwalają uzyskać licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających oraz licencję na holowanie statków powietrznych (np. paralotniarza).

Jak można zdobyć patent kapitana jachtowego?

Kapitan jachtowy lub motorowodny to najwyższy stopień i osoba z takimi uprawnieniami może pływać po wszystkich wodach jachtami o dowolnym rozmiarze. Także żaglowcami. Nie jest konieczne zdawanie żadnego egzaminu, jednak musisz wykazać się naprawdę bogatym doświadczeniem. Obejmuje ono przede wszystkim wcześniejsze posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego. Oprócz tego należy mieć na koncie staż o długości 1200 godzin, odbywany w co najmniej 6 rejsach. Podczas podróży trzeba przez min. 400 godzin samodzielnie prowadzić jacht długości ponad 7,5 m. To jednak nie jedyne wymaganie. Musisz też żeglować min. 100 godzin na łodzi dłuższej niż 20 m i przez 100 godzin pływać po wodach pływowych, zawijając do portu min. 2 razy.

Jak wybrać odpowiedni kurs żeglarski?

Jeśli chcesz zdobyć odpowiednie doświadczenie i umiejętności, najlepiej zapisać się na specjalny kurs dobrany do kategorii, który organizują wykwalifikowane ośrodki/szkoły żeglarskie. Mogą one być indywidualne lub grupowe, a prowadzić powinni je wyłącznie instruktorzy z uprawnieniami. Większość szkół znajduje się oczywiście na terenach nadmorskich, ale niektóre są także w innych miejscach w całej Polsce. Do realizacji programu podstawowych patentów wystarczy bowiem odpowiednio duże jezioro.

Zdobycie uprawnień pozwalających na kierowanie jachtami to w niektórych przypadkach sporo zachodu. Warto jednak zainwestować w to czas oraz pieniądze, ponieważ niewiele rzeczy przynosi taką satysfakcję, jak stanie za sterami rozcinającego fale jachtu.