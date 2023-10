Urządzenia Lenovo, czyli komputery, laptopy, mobilne czy inteligentne cieszą się dużą popularnością na całym świecie. Problemem dzisiejszej technologii jest to, że nie wszystkie urządzenia da się naprawić. Okazuje się, że do 2025 roku 80 proc. urządzeń produkowanych przez chińskie przedsiębiorstwo będzie naprawianych!

Firma dąży do neutralności

Luca Rossi, wiceprezes Lenovo i prezes grupy ds. inteligentnych urządzeń, wygłosił przemówienie podczas Forum Canalys EMEA 2023. W swoim wystąpieniu przedstawił kilka oświadczeń, które przyciągnęły uwagę słuchaczy. Według Rossiego, do roku 2050 firma osiągnie politykę zerowych emisji. Powiedział również, że do 2025 roku 80% jej urządzeń będzie można naprawić.

Urządzenia Lenovo będą hitem. Powiem Ci dlaczego!

Problem odpadów elektronicznych stanowi coraz większy problem na całym świecie. Według raportu Global E-waste Monitor 2020, świat wygenerował 53,6 miliona ton odpadów elektronicznych w 2019 roku. Spodziewa się, że do 2030 roku ta liczba wzrośnie do 74,7 miliona ton. Odpady elektroniczne są szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale także stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, ze względu na zawarte w nich toksyczne substancje chemiczne.

Urządzenia Lenovo będą naprawialne i to 80 proc. z nich!

Jednym ze sposobów redukcji odpadów elektronicznych jest zwiększenie możliwości naprawy urządzeń elektronicznych. Gdy urządzenia są projektowane tak, aby były łatwo naprawialne, można je naprawić i ponownie wykorzystać, zamiast wyrzucać, generowane jest mniej elektroodpadów. A to nie wszystko, ponieważ tym sposobem oszczędza się także zasoby i energię, które potrzebne byłyby w procesie produkcji.

Fakt, że urządzenia Lenovo będą naprawialne i mówimy tutaj o ponad 80% z nich, to duży krok w kierunku redukcji odpadów elektronicznych. Firma już dokonała postępów w tym obszarze, a niektóre z jej produktów otrzymały wysokie oceny w rankingu naprawialności iFixit. Na przykład Lenovo ThinkPad X1 Carbon otrzymał ocenę 10 na 10, co oznacza, że jest bardzo łatwy do naprawy.

Aby osiągnąć swój cel 80% naprawialności do 2025 roku, Lenovo planuje stosować bardziej modularne projekty. Ułatwi to użytkownikom wymianę wadliwych części bez konieczności wymiany całego urządzenia. Lenovo planuje również udostępniać użytkownikom przewodniki naprawy oraz części zamienne, co ułatwi im samodzielne naprawianie urządzeń.

Źródło: GizChina