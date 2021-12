Valve udostępniło listę najlepszych gier Steam 2021 roku! Oto one!

Koniec roku to zawsze czas na wszelkiego rodzaju podsumowania. Takie zestawienie przygotowało również Valve. Jakie gry królowały na platformie Steam w mijającym roku? Sprawdźmy!

Najpopularniejsze gry na Steam

O ile większość dziedzin przemysłu mocno dostała od pandemii, to od początku całej tej sytuacji na świecie jest jedna branża, która ma się zdecydowanie lepiej niż przed wybuchem pandemii COVID-19. Mowa tutaj oczywiście o branży gier, która notuje fantastyczne wyniki. Nic dziwnego, skoro od dwóch lat spędzamy w domu zdecydowanie więcej czasu, a ten trzeba czymś zabijać. Nie ma więc nic lepszego niż granie w gry.

Steam to najpopularniejsza platforma do gier PC na świecie. Znajdziemy na niej miliony tytułów – od nieznanych twórców, po tytuły największych gigantów branży gier. Valve przygotowało więc zestawienie gier, które cieszyły się największą popularnością na ich platformie. Znalazło się także zestawienie gier, które wygenerowały największy dochód.

Jak prezentują się wyniki?

Na Steam pojawiły się cztery grupy – platynowa, złota, srebrna i brązowa. W grupie platynowej umieszczane są najbardziej dochodowe tytuły na platformie. Wśród nich znalazły się takie gry jak New World, Valheim, Destiny 2, Apex Legends, DOTA 2 oraz Counter-Strike: Global Offensive. Tutaj trzeba zaznaczyć, że uwzględniane są tutaj zarówno mikrotransakcje, sprzedaż DLC oraz zakup gier z góry. W grupie złotej znajdziemy Warframe, Red Dead Redemption 2, Ust, Forza Horizon oraz It Takes Two.

Poziom srebrny jest ciekawy szczególnie dla Polaków, bo właśnie w nim umieszczono Cyberpunk 2077. Obok gry polskiego studia CD Projekt RED znalazły się takie tytuły jak Monster Hunter World, Civilization 6 i zremasterowana trylogia Mass Effect. Grupa brązowa to takie tytułu jak Dom Eternal, Microsoft Flight Simulator oraz Dyson Sphere Program.

Jeśli chodzi o gry, które przyciągnęły jak najwięcej graczy, to możemy wyróżnić tutaj wiele tytułów. Pierwsza grupa gier to tytuły, w które grało jednocześnie min. 200 000 graczy – są to Halo Infinite, Apex Legends, Ust, New World, Cyberpunk 2077 i Valheim. Niższy pułap do 100 000 graczy i znalazły się tutaj takie gry jak Amon Us, Warframe, Narada Bladepoint, Resitend Evil, Team Fortress 2. Gry, które w pewnym momencie przyciągnęły przed komputer 60 tys. graczy to Unturned, Total War: Warhammer 2 i Stardew Valley. O połowę mniejszy wynikiem mogą pochwalić się takie tytuły jak Nioh 2, 7 Days to Die, Company of Heroes 2 i „tModLoader” Terrarii.

