VAR wkracza na mecze Fortuna 1 Ligi

Uważam, że VAR to jedna z najlepszych technologii wprowadzonych na boiska piłkarskie. Sprawia, że spotkanie faktycznie jest sprawiedliwe. W przypadku niejasności sędzia może wrócić do danej sytuacji, zobaczyć ją i finalnie wydać decyzję. Komisja do spraw Nagłych PZPN podjęła decyzję o wykorzystaniu VAR na meczach Fortuna 1 Ligi.

Najbliższy sezon Fortuna 1 Liga 2021/2022 będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu Video Assisatant Referee. System znamy z wielu boisk. Przykładem mogą być Mistrzostwa Europy 2020. VAR niejednokrotnie zmienił przebieg gry udowadniając sprawiedliwość podczas jakiejś sytuacji. Biuro prasowe Fortuna 1 Ligi poinformowało, że również w przypadku naszych lokalnych boisk, na drugim szczeblu rozgrywek, sędziowie będą wspomagani tą technologią.

VAR na meczach Fortuna 1 Ligi

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że system VAR zostanie wdrożony do rozgrywek pierwszej ligi już od sezonu 2021/2022. Oznacza to, że jesteśmy jedną z pierwszych federacji w Europie, która będzie korzystała z tej technologii na dwóch poziomach rozgrywek krajowych. Zarówno w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze. Będziemy także jedynym związkiem piłkarskim w Europie, który w stu procentach finansuje ten system. Inwestycja w VAR w pierwszej lidze to kolejna inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, wpisująca się w długofalowy plan budowania prestiżu i rozwoju tych rozgrywek. – powiedział Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN.

Wprowadzenie technologii VAR na pierwszoligowe boiska to kolejny dowód na to, że Fortuna 1 Liga rozwija się w odpowiednim kierunku. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie pozytywie wpłynie na ocenę naszych rozgrywek. Dziękujemy PZPN za zaangażowanie się w ten temat i podniesienie jakości pierwszoligowych meczów. Dodał Marcin Janicki, prezes zarządu Fortuna 1 Ligi.

Spotkania pierwszej ligi z wykorzystaniem Video Assistant Referee

Warto przypomnieć, że system VAR już pojawiał się na meczach Fortuna 1 Ligi. PZPN planuje wdrożyć go w sezonie 2021/2022. Tak czy inaczej związek zdecydował, by technologię wykorzystywać podczas czerwcowych spotkań barażowych. Finalnie, podczas nowego sezonu technologia będzie działała w systemie „light”. Co to znaczy? System będzie funkcjonował przy minimum czterech kamerach. Nie ma jeszcze szczegółów dotyczących kwestii technicznych.

Dotychczas system działał tylko w najwyższym szczeblu – PKO Ekstraklasie. Warto przypomnieć, że kolejny sezon Fortuna 1 Ligi rozpoczyna się 31 lipca bieżącego roku.

Foto Marcelo Hernandez Stringer Getty Images