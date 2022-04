“Venom 3” potwierdzony. W roli głównej ponownie Tom Hardy

Podczas wczorajszego panelu CinemaCon potwierdzono, że na ekrany kin zmierza Venom 3. W tytułową rolę ponownie wcieli się Tom Hardy.

Venom to marka sama w sobie!

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że doczekamy się filmu “Venom 3”. Poprzednie części przyniosły ogromne zainteresowanie, co przełożyło się na fenomenalny wynik box office. Venom „dał” aż 856 milionów dolarów z rynków krajowych i międzynarodowych w 2018 roku, a Venom: Let There Be Carnage zarobił 502 miliony dolarów na całym świecie w 2021 roku.

Jeśli nie oglądaliście filmu Venom: Let it be Carnage, może zachęcę was zwiastunem? Kliknij tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=uewMJ2UPg_g.

Tom Hardy mistrzem w swoim fachu!

Wielu nieprzychylnych krytyków narzeka na płytką i infantylną fabułę poprzednich części. Ich zdaniem postać symbionta z kosmosu jest tutaj aż nad “family friendly”. Gdyby Venom był odzwierciedleniem tego, co serwują kartki komiksów, na ekranie doświadczylibyśmy rzezi, która nie byłaby przeznaczona dla młodszego widza. Wizja Venoma, którą serwuje studio Sony jest zgoła inna. Jest on przedstawiony jako sympatyczny symbiont z kosmosu ze sporą charyzmą i ciętą ripostą.

“Venom 3” nie mógłby liczyć na sukces, gdyby nie aktor wcielający się w rolę “hosta” Ediego Brooka oraz podkładający głos pod samego Venoma. Tom Hardy idealnie wpisuje się w schemat zgorzkniałego dziennikarza, któremu początkowo nie na rękę “wspólokator” z kosmosu. Z czasem obserwujemy rozkwit przyjaźni między Eddiem i Venomem oraz niekończące się utarczki słowne, które powodują uśmiech na twarzach widzów.

“Venom 3” czego możemy się spodziewać?

Póki co nic nie wiadomo o planach i zarysie fabularnym. Wszystko co przeczytacie w Internecie to domysły, które mogą znaleźć odzwierciedlenie w nadchodzącym scenariuszu. Sprawę ułatwia otwarta kwestia tzw. “multiwersum”, które zostało poruszone w filmie Spider Man: No way home. Ostatnie przygody człowieka pająka potwierdziły, że w MCU i Sony wszystko jest możliwe. Pojawiły się również prośby fanów o powrót do roli Niesamowitego Spidermana, Andrew Garfielda. Sam aktor stwierdził, że jest otwarty na rozmowy i chętny do pracy nad projektem. Jeśli “Niesamowity Spider-Man 3” dostałby zielone światło, jest spora szansa na to, że w filmie mógłby pojawić się Venom grany przez Toma Hardego, a może to Andrew Garfield i człowiek pająk pojawią się w filmie Venom 3?