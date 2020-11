Viomi Smart Air Purifier Pro (UV): inteligentny oczyszczacz powietrza? [TEST]

Nieco drażni mnie dodawania określenia „Smart” czy też „inteligentny” do nazw różnych sprzętów. Inteligentna opaska, smart żelazko, bystry odkurzacz… To spore nadużycie, ale cóż, taką mamy modę i marketingowy bełkot wkrada się wszędzie. Jak w codziennym użytkowaniu spisuje się oczyszczacz powietrza Viomi Smart Air Purifier Pro?

Poznajmy się bliżej

Viomi Smart Air Purifier Pro to inteligentny oczyszczacz powietrza, choć słowo „inteligentny” jest, jak już wspomniałem, pewnym marketingowym nadużyciem. Na dobrą sprawę inteligencja urządzenia przejawia się praktycznie tylko tym, że sam jest w stanie dostosować moc działania w stosunku do poziomu zanieczyszczenia powietrza. Poza tym można nim również sterować za pośrednictwem dedykowanej aplikacji po połączeniu urządzenia z domową siecią WiFi. Działa to dość sprawnie, jest banalne w obsłudze, ale o tym za chwilę.

Jeśli chodzi o najważniejsze cechy oczyszczacza Viomi, to warto wspomnieć, że urządzenie oferuje czterostopniową filtrację. Pierwsza warstwa to nylonowy, tkany filtr 40-oczkowy stworzony do zatrzymywania większych cząsteczek stałych. Kolejną warstwę stanowi filtr HEPA z oczyszczającymi jonami srebra i miedzi, który ma zapewnić efektywną ochronę przed drobnoustrojami. Następna powłoka, z aktywnym węglem filtruje wszelkie szkodliwe cząsteczki smogowe, natomiast ostateczna filtracja odbywa się przy pomocy światła UV, które unieszkodliwia pozostałe bakterie oraz wirusy i zwiększa skuteczność dezynfekcji do 99,9%. Ostatni poziom filtracji możemy manualnie włączyć lub wyłączyć za pomocą dedykowanego przycisku dotykowego na obudowie.

Z tym światłem UV producent odrobinę przesadza, bowiem skuteczność filtracji w ten sposób jest ograniczona przez prędkość przepływu powietrza. Otóż lampa UV nie zdąży usunąć zanieczyszczeń, które przelatują przez kanały z dość dużą prędkością. Oczywiście świetnie, że taki dodatek istnieje, ale jego skuteczność warto by było sprawdzić w warunkach laboratoryjnych. Niestety nie mam odpowiedniego sprzętu do tego celu, więc pozostaje uwierzyć producentowi. A jak działa sterowanie za pomocą wspomnianej aplikacji?

Jak działa dedykowana aplikacja?

Oczyszczacz Viomi Smart Air Purifier Pro może działać niezależnie i bez podłączania go do sieci WiFi, ale w ten sposób marnujemy jego potencjał. Poza tym właśnie na tym polega jego „inteligencja” więc warto skorzystać z tej możliwości. Pierwszym krokiem jest pobranie dedykowanej aplikacji Mi Home. Tak, to ta sama, za pomocą której możemy sterować nie tylko oczyszczaczem marki Xiaomi, ale również innymi urządzeniami z serii Smart, np. oświetleniem, roletami oraz mnóstwem innych domowych gadżetów. Swoją drogą to świetne rozwiązanie, bowiem pod jedną aplikacją możemy mieć we władaniu wszystkie urządzenia domowe. Bardzo doceniam taką uniwersalność, bowiem w jednym miejscu gromadzimy funkcje do wielu urządzeń. Poza tym możemy za jej pomocą tworzyć strefy tj. salon, kuchnia etc.

Działanie samej aplikacji jest proste i bezproblemowe. Swoją drogą wielu użytkowników skarży się, że aplikacja nie trzyma sesji i często wymaga ponownego logowania. Ja podczas dwóch tygodni korzystania ze sprzętu nie miałem takiego problemu. Poza tym sama konfiguracja sprzętu jest banalnie prosta. Wystarczy podążać wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby po kilku minutach móc sterować Viomi Smart Air Purifier Pro za pomocą aplikacji Mi Home. Oczywiście tutaj też możemy dodać urządzenie do strefy tj. np. Salon. Możemy również tworzyć automatyczne sceny np. włączać i wyłączać oczyszczacz o konkretniej porze itp. Po przejściu do zakładki oczyszczacza mamy dostępne opcje tj. tryb pracy, włącz/wyłącz jak również poziom zapełnienia filtra HEPA oraz poziom zanieczyszczenia powietrza zarówno w pomieszczeniu, jak również na zewnątrz. Wszystko działa bez opóźnień i bardzo stabilnie.

No dobrze, ale czy Viomi Smart Air Purifier Pro czyści powietrze?

Nie jestem w stanie ocenić rzeczywistej skuteczności, bo do tego wypadałoby mieć mierniki itp. Samo działanie oczyszczacza oceniam bardzo pozytywnie. Wydajność urządzenia wg. producenta dochodzi do 60 m2. W moim mieszkaniu niespełna 50 m2 radził sobie bardzo dobrze. Poziom zanieczyszczenia PM2.5 na wyświetlaczu LED podczas działania oscylowała w okolicach 10-15 jednostek. Postanowiłem raz sprawdzić, czy sprzęt nie „oszukuje”. Gdy wskaźniki jakości powietrza np. w aplikacji Kanarek wskazywały na duże zanieczyszczenie, otworzyłem na kilka minut okno. Wartości na wyświetlaczu bardzo szybko podskoczyły do około 100-120 i po zamknięciu okna, poziom powoli opadał.

Czy mógłbym się do czegoś doczepić? No cóż, nie jest to urządzenie bezobsługowe i od czasu do czasu należy wymieniać filtr. Stan jego zapełnienia można śledzić w dedykowanej aplikacji. Podczas kilkudniowego testu, gdy oczyszczacz był uruchomiony cały czas (również w nocy), ze 100% czystości zostało 99%. Spadek 1% na kilka dni ciągłej pracy nie jest zbyt dotkliwy, choć to z pewnością zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza etc.

Viomi Smart Air Purifier Pro – warto zainwestować?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem to zależy od wielu czynników. Urządzenie w oficjalnej dystrybucji Viomi Polska kosztuje 999 złotych. To pozornie dużo, tym bardziej, że musimy dodatkowo inwestować w wymienne filtry. Ich cena zostanie opublikowana dopiero w grudniu, ale nie będzie to zapewne kwota kilkunastu złotych. Napisałem, że pozornie dużo, bowiem urządzenie jest skuteczne i jakość powietrza odczuwalnie się poprawiła. Jeśli ktoś zmaga się z chorobami górnych dróg oddechowych, korzystanie z takiego oczyszczacza może być nie tylko chęcią poprawienia jakości powietrza, ale przede wszystkim podyktowane potrzebą dbania o swoje zdrowie.