Wspaniałe wieści przesłał polski oddział Volkswagena. VW Touareg po lifcie nie jest elektrykiem, nie oferuje jedynie hybrydowych napędów plug-in. I chociaż nie jestem największym fanem tego silnika, to jednak cieszę się, że TDI zostaje. Na przekór eko-szaleńcom z UE!

Oto jest dzień, oto jest dzień w którym Volkswagen zaprezentował swojego topowego SUV-a w nowej wersji. Jak dla mnie to po prostu VW Touareg po lifcie. Dodano wiele rozwiązań technologicznych, które sprawiają, że auto nie jest z tyłu jeśli chodzi o konkurentów. Mam na myśli między innymi nowy system oświetlenia HD LED Matrix. Marka z Wolfsburga oznajmiła również, że w sprzedaży zostaną dwa diesle! I to V6! Klienci będą mogli kupić również Touarega wyposażonego w silnik benzynowy bądź jedną z dwóch hybryd plug-in. Topowa odmiana będzie oferowała aż 462 KM mocy!

VW Touareg po lifcie. 1,13 mln i nadal im mało! TDI zostaje!

Marka z Wolfsburga odświeżyła swój flagowy model. VW Touareg po lifcie to nadal świetny SUV

Co nowego otrzymają klienci? Przede wszystkim delikatnie zmodyfikowano linię nadwozia – chodzi o przód, gdzie przeprojektowano osłonę chłodnicy i zderzak, a także tył, gdzie pojawił się pasek LED z podświetlonym na czerwo logo marki. Producent wprowadził również zmiany w Innovision Cockpit, który będzie seryjnym wyposażeniem tego auta. Zoptymalizowano różne funkcje, Apple CarPlay i Android Auto są teraz dostępne bezprzewodowo, zmodyfikowano przyciski i pokrętło do regulacji głośności . Pojawił się także emblemat Touarega oraz zmieniono podświetlane listwy na desce rozdzielczej.

W standardzie, za około 312 tysięcy złotych, klienci otrzymają kilka bardzo ważnych systemów bezpieczeństwa. Pojawi się również dwustrefowa klima, podgrzewane przednie fotele, aktywny tempomat, elektrycznie sterowany hak. Elektrycznie zamkniemy również klapę bagażnika i bezkluczykowy otworzymy samochód, a nawet go uruchomimy! Za dopłatą natomiast można uzyskać Travel Assist, Park Assist Pro (system sam wjeżdża i wyjeżdża z miejsca parkingowego, nawet bez kierowcy w środku), Trailer Assist (czyli pomoc dla osób podróżujących z przyczepą), a także Night Vision (czyli rewelacyjna pomoc podczas nocnej jazdy).

Nowy VW Touareg po lifcie – jakie silniki będzie oferował ten niemiecki SUV?

Jak już wspomniałem, producent oferuje pięć wersji silnikowych. Każda z nich korzysta z 8-biegowej skrzyni automatycznej. Wszystkie mają również stały napęd na cztery koła 4MOTION. Jeśli chodzi o diesla, mamy do dyspozycji 3-litrowy motor V6, który ma dwie różne moce – 231 oraz 286 KM. Benzynowe, 3-litrowe V6 może mieć 381 KM mocy bądź w topowej odmianie aż 462 KM. Szkoda, ze nie ma już w Touaregu tego mocarnego 4.0 V8 TDI.

Dodam tylko, że bardzo ciekawym wyposażeniem dysponuje najmocniejsza, flagowa odmiana tego auta czyli R Hybrid. Nie dość, że ma wspomniane, prawie 500 KM to jeszcze ma naprawdę wiele do zaoferowania klientowi. Oczywiście, zacznijmy od właściwości jezdnych, ale to nie wszystko. W tej odmianie w standardzie otrzymujemy szklany dach, czterostrefową klimę, skórzaną tapicerkę czy 20-calowe felgi aluminiowe.

Co do tej liczby z tytułu – to właśnie tyle wyprodukowano Touaregów od początku, czyli od 2002 roku. Przypominam, że to pierwszy SUV Volkswagena. Jak widać, przypadł do gustu klientom, którzy chętnie kupują go do dziś.