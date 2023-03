W 150 dni zrobił własne GTA 6. I co, Rockstar, da się? Da!

Na GTA VI jeszcze trochę poczekamy, jednak nie każdy jest tak cierpliwy. Na kanale 12th Hour pojawiło się bardzo ciekawe wideo. Autor kanału przez ostatnie 150 dni tworzył własne GTA 6 i teraz pochwalił się efektami!

Fani biorą sprawy w swoje ręce

Niektórzy ludzie posiadają odpowiednie umiejętności, które pozwalają im na stworzenie czegoś, na co czekają miliony. YouTuber prowadzący kanał 12th Hour oznajmił, że przez ostatnie 150 dni robił własne GTA 6. Całość powstała na siniku Unreal Engine 5, oprogramowaniu Blender i prezentuje się epicko.

Autor ewidentnie nie należy od osób cierpliwych, ponieważ postanowił stworzyć własne GTA 6. Po 150 dniach pracy nad swoim projektem postanowił pochwalić się efektami swojej pracy. Mam nadzieje, że Rockstar to oglądnął i dostaniemy podobny projekt, bo jest na czym się wzorować!

Stworzył własne GTA 6 i wygląda niesamowicie

Fabuła GTA VI ma rozgrywać się w dobrze wszystkim znanym mieście Vice City. To miasto wzorowane jest na Miami, dlatego też YouTuber kupił wirtualny model miasta i przeniósł tam akcje swojej gry. Wideo przedstawia nie tylko jazdę samochodem czy motocyklem, ale również lot odrzutowcem.

YouTuber stworzył własne GTA VI. Zajęło mu to 150 dni! Fot. 12th Hour

Wszystko prezentuje się niesamowicie i szkoda, że jest to jedynie projekt fanowski, w który nie będzie nam dane zagrać. Zresztą, patrząc na oprawę graficzną, wielu z nas i tak nie odpaliłoby tej gry na swoim komputerze. Co ciekawe, twórca zapowiedział kolejne projekty związane z własnym Grand Theft Aut VI. Materiały będą pojawiać się zapewne do momentu premiery prawdziwego GTA 6.

Źródło: YouTube