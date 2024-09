W Biedronce kupisz smartwatch za 1 zł. To nie żart!

Inteligentne zegarki to bardzo przydatne urządzenia, które przy wszystkich swoich zaawansowanych funkcjach, pomagają po prostu zmotywować się do ruchu. W Biedronce kupisz smartwatch za 1 zł! Z takiej okazji aż grzech nie skorzystać!

Biedronka sprzedaje smartwatch za bezcen

Jeśli zastanawialiście się nad zakupem zegarka z funkcjami smart, to chyba teraz jest do tego idealna okazja. W Biedronce kupisz smartwatch za 1 zł, jednak jest jeden haczyk. W sklepie internetowym popularnej sieci marketów pojawiła się bardzo ciekawa oferta, a mianowicie inteligentne zegarki – TRACER SMR2 CLASSY oraz TRACER SM6.

Biedronka przesadziła. Kupiłem trzy rzeczy, oto co dostałem. Fot. mat. wł.

Nie są to urządzenia z najwyższej półki, a raczej urządzenie o podstawowej funkcjonalności, ale w dalszym ciągu wyświetla powiadomienia z telefonu, liczy kroki czy aktywność fizyczną. Oba modele dostępne są w cenie 199 złotych, więc nie jest to nic szczególnego. Ciekawe jest to, że drugi model dostajemy właśnie za złotówkę.

W Biedronce kupisz smartwatch za 1 zł!

Podstawowa cena zarówno TRACER SMR2 CLASSY, jak i TRACER SM6 nie jest zbytnio okazyjna, ponieważ w sieci znajdziemy te urządzenia sprzedawane o wiele taniej. Ciekawie robi się jednak, gdy za dwa z nich płacimy 200 złotych, ponieważ w tym przypadku jeden zegarek kosztuje 100 PLN, a w takiej cenie już nie kupimy żadnego z tych modeli.

Za dwa smartwatche łącznie wyjdzie po 100 złotych – tak tanio tych modli nie znajdziecie nigdzie! Za dwa smartwatche łącznie wyjdzie po 100 złotych – tak tanio tych modli nie znajdziecie nigdzie!

Jest to więc bardzo fajna okazja dla osób, które chciałby kupić swój pierwszy smartwatch. 100 złotych za dobre i funkcjonalne urządzenie, to opłacalny „deal”. Możecie podarować drugi zegarek swojej drugiej połówce, mamie, tacie albo dziecku!

Oferta trwa do 22 września.

Źródło: opr. wł./Biedronka