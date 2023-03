W Rosji polski produkt stał się hitem! Płacą za niego krocie!

Kto by pomyślał, że w Rosji polski produkt stanie się towarem, o który będą zabiegać się klienci w takim stopniu, że będą go po prostu dwukrotnie przepłacać? Ale taka jest rzeczywistość, ponieważ pudełkowy Wiedźmin 3 stał się tam rarytasem, za który trzeba zapłacić krocie!

Wiedźmin 3 hitem w Rosji

Wiedźmin 3 to nasza najlepsza wizytówka w świecie gier komputerowych. Gra zyskała rzeszę fanów na całym świecie i zbierała pozytywne opinie wśród recenzentów. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to tytuł, który należy do najmłodszych. CD Projekt RED wydał tę grę w 2015 roku, czyli osiem lat temu.

W ostatnim czasie pojawiła się jednak wersja na nową generację konsol, dzięki czemu Wiedźmin 3 stał się nie tylko ładniejszy, ale przede wszystkim znowu znalazł się na listach gier, które chcą mieć w swojej bibliotece gracze. W Rosji ten tytuł stał się po prostu hitem, a gracze mocno go przepłacają.

Polski produkt stał się hitem w Rosji

Rosjanie oszaleli na punkcie gry CD Projekt RED na komputery PC. Jak podają lokalne media, w ostatnim czasie gracze rzucili się na wszystkie gry w fizycznym wydaniu, a najdroższe są tytuły, które w świecie gier zebrały najlepsze oceny. Mówimy tutaj o klasykach, a wśród tych pozycji znajduje się właśnie polski Wiedźmin.

Wadim Makarenko, rosyjski dziennikarz technologiczny, zaznacza, że niektóre tytuły kosztują absurdalne kwoty. Trzecia część Wiedźmina w momencie premiery w Rosji kosztowała 2000 rubli, co dziś daje nam ok. 110 złotych. Teraz za tę samą grę trzeba zapłacić nawet 4000 rubli (ok. 220 złotych)!

Źródło: 4PDA