Gameplay UFL. Tak wygląda darmowy rywal FIFY! Kiedy premiera?

FIFA to najpopularniejsza gra piłkarska na świecie. Co prawda, już w przyszłym roku tytuł powstanie pod nazwą EA Sports FC, ale do tej pory nie miała na rynku mocnego konkurenta. Być może wkrótce się to zmieni, ponieważ w sieci pojawił się gameplay UFL. Kiedy premiera?

Free-2-play, czyli darmowa konkurencja dla FIFY

EA Sports od lat, co roku, prezentuje nową odsłonę swojej najlepiej sprzedającej się gry. FIFA z każdą nową wersją przyciąga do siebie miliony graczy na całym świecie. Nie ma się co dziwić, skoro piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na całym globie.

Do tej pory FIFA nie miała konkurencji. Przez lata w walce o konsumenta brało Pro Evolution Soccer, jednak Konami musiało uznać wyższość rywala. Teraz eFootball jest cieniem dawnej marki. Wkrótce jednak na rynku pojawi się nowy gracz i co najważniejsze, będzie to gra oferowana w systemie free-2-play. Mowa o UFL.

Pełny gameplay UFL pojawił się w sieci

UFL to gra tworzona przez Strikerz i XTEN LIMITED, której największą zaletą jest to, że będzie ona całkowicie darmowa. Tytuł trafi na komputery PC, stare generacje konsol oraz te obecne. W sieci pojawił się gameplay z meczem, który przedstawia pełnoprawną rozgrywkę. Warto jednak zaznaczyć, że jest to wersja Alpha, czyli ta początkowa i z pewnością będzie ona różnić się od końcowego produktu.

Gameplay UFL przedstawia nam mecz, w który gra dwóch użytkowników. Na pierwszy rzut oka można zobaczyć, że animacje, a w szczególności poruszanie się zawodników, jest trochę sztywne i bardziej przypomina gry arcade, niż symulacje. Rozgrywka momentami jest nienaturalnie szybka. Same sztuczki techniczne już w wersji alfa wyglądają nieco lepiej niż w FIFIe, co może cieszyć. Triki piłkarzy w grze EA Sports bardzo często po prostu nie mają prawa się udać, zwłaszcza w gąszczu nóg i często nie mają nic wspólnego z realizmem.

UFL ma zadebiutować “w trzecim lub w czwartym kwartale” tego roku. Producent z racji opóźnień i problemów nie zaprezentował jej w tamtym roku, jak zapowiadano wcześniej. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5. Gameplay UFL rozpalił nadzieje graczy, którzy mają nadzieje, że w końcu powstanie solidny konkurent dla FIFY.

We plan to release in the second half of 2023 (Q3-Q4)



Stay tuned for updates 👀 — UFL (@UFLgame) March 26, 2023

Źródło: YouTube