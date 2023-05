Ci, którzy latali chociaż raz w życiu doskonale wiedzą o tym, że należy uruchomić tryb samolotowy, który blokuje możliwość uruchamiana połączeń itp. To przeszłość, bowiem w samolotach Emirates można korzystać z Wi-Fi. Ciekawi jesteście ile to kosztuje? Pewnie “krocie”. Można się zdziwić.

Długi lot może nudzić. Fakt, są różne opcje, które umilają podróż. Filmy, seriale, a może nawet i gry sprawiają, że “czas mija szybciej”. Tak czy inaczej, dostęp do Internetu w samolocie jeszcze do niedawna był czymś, o czym można było pomarzyć. Do czasu. Coraz częściej słyszymy o tym, że linie lotnicze planują wprowadzenie dostępu do sieci podczas lotu. Jedną z takich firm jest Emirates.

W samolotach Emirates można korzystać z Wi-Fi. Ile kosztuje dostęp do Internetu?

Nie ważne, czy będziesz lecieć klasą eko komiczna, biznes czy nawet pierwszą – możesz korzystać z Wi-Fi na pokładzie samolotu linii Emirates. Jest jeden wymóg – należy dołączyć do Emirates Skywards. Co ciekawe, dołączenie do programu lojalnościowego jest możliwe nawet podczas lotu. Warto dodać, że przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 300 milionów dolarów, by umożliwić podróżującym dostęp do sieci Wi-Fi. No ale właśnie, ile kosztuje Internet w samolocie Emirates? Już odpowiadam.

Nie. Internet w samolotach Emirates kosztuje dosłownie zero złotych. Nie ważne jaką klasą lecisz, zawsze przysługuje Ci darmowe Wi-Fi. Oczywiście, o ile przystąpisz do programu partnerskiego Emirates Skywards, ale z tego co mi wiadomo, jest on darmowy. Mało tego, korzystając z niego można zyskać fajne bonusy, jak np. zniżki w wypożyczalniach samochodów czy w hotelach. Warto jednak zaznaczyć – żeby nie było zbyt kolorowo, że tylko podróżni, którzy lecą pierwszą klasą mają nieograniczony dostęp do Internetu. Jeśli jesteśmy natomiast członkami Silver, Gold bądź Platinum, możemy również korzystać dowolnie z Wi-Fi lecąc klasą biznes. W przypadku, gdy posiadamy członkostwo Platinum Skywards, Internet będzie darmowy bez znaczenia, jaką klasą lecimy.

Tryb samolotowy to przeszłość. W Emirates możesz korzystać z Wi-Fi podczas lotu

Analizując to, o czym pisze Emirates, darmowy Internet za pośrednictwem Wi-Fi działa, o ile mamy Silver, Gold lub Platinum i lecimy w klasie biznes lub wyższej. Jeśli mamy bazowy poziom członkostwa, czyli Blue, możemy jedynie wysyłać i odbierać wiadomości w aplikacjach. Okazuje się więc, że w samolotach Emirates można korzystać z Wi-Fi i “otrzymać” bez limitu, o ile często latamy tą linią.

Dodam jeszcze, że Emirates chwali się wprowadzeniem szerokopasmowego Internetu, który będzie obsługiwała firma Inmarsat. Jej GX Aviation będzie zamontowany na pięćdziesięciu nowych samolotach Airbus A350, które zostaną wprowadzone do użytku w przyszłym roku. To wtedy podróżujący mają mieć dostęp do Internetu nawet podczas podróży nad Arktyką.