W tym roku na rynek trafi zwijany i laserowy telewizor od HiSense!

Producenci telewizorów prześcigają się w tym, kto wykorzysta bardziej zaawansowaną technologię. Zwijane wyświetlacze to co, do czego dąży każdy producent. HiSense, chińskie przedsiębiorstwo zapowiedziało, że ich zwijany i laserowy telewizor trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku!

HiSense zapowiada rewolucyjny telewizor

Podczas 3. edycji Global Laser Display Technology and Industry Development Forum HiSense zaprezentowało projekt urządzenia, który wykorzystuje technologię wyświetlania laserowego. Nowy telewizor chińskiego producenta został wyposażony w zwijany ekran. Jest to pierwszy telewizor tego typu na świecie, dlatego też śmiało można powiedzieć, że producent z Państwa Środka zaprezentował rewolucyjne urządzenie.

Zaprezentowany przez HiSense telewizor ze zwijanym ekranem i laserową technologią wyświetlania obrazu ma mieć przekątną 77-cali. Urządzenie będzie zdolne do wyświetlania obrazu w rozdzielczości 4K UHD. Producent zapowiada, że jasność wyświetlanego obrazu będzie sięgać 350 nitów. Telewizor będzie oferował dźwięk DTS-X, Dolby Audi czy DTS-HD, a przygotowaniem zestawu dźwiękowego zajęła się firma Harman&Kardon.

Technologia laserowa przyszłością?

HiSense zastosowało w opisywanym telewizorze technologię laserową, której jest autorem. O czym tak naprawdę mówimy? W tym przypadku obraz wyświetlany jest przez specjalną konsolę i rzutowany jest na powierzchnię ekranu. Można to porównać z rzutowaniem obrazu przez rzutnik na ścianę. Telewizor sam nie wyświetla obrazu, jak to jest w przypadku standardowych telewizorów. Technologię tę wykorzystano już w modelu Sonic Screen laser.

Chiński producent nie zdradził, jednak kiedy dokładnie zwijany telewizor z właśnie tą technologią trafi do sprzedaży. Według zapowiedzi ma to nastąpić jeszcze w tym roku. Nie podana została także cena telewizora, jednak co ciekawe, telewizor można zarezerwować w sklepie internetowym JD.com. Rezerwacja kosztuje około 60 groszy, czyli 1 juana.