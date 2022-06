14 czerwca doszło do niespotykanej dotąd konfrontacji. Walka MMA zawodników bez rąk odbyła się na gali SCF w Kępnie.

Walka MMA zawodników bez rąk granicami „freak fightingu” ?

Granice „freak fightu” są coraz dalej przesuwane w kierunku absurdu. Może się wydawać, że walki kobieta vs mężczyzna, 3 vs 1 czy starcia niskorosłych to już przesada. Jednak nie. Walka MMA zawodników bez rąk to na pewno kolejny poziom, na jaki wchodzi „freakfighting” w Polsce. Oglądając wspomniany pojedynek muszę przyznać, że obaj fighterzy do tego starcia podeszli profesjonalnie i zaprezentowali poziom o wiele wyższy niż typowi celebryci w klatkach federacji zajmujących się organizowaniem walk „freakfight”.

Walka MMA zawodników bez rąk! To wydarzyło się naprawdę

Bartosz Klimek pokonał Przemysława Wieczorka decyzją sędziów.

Bartosz Klimek i Przemysław Wieczorek nie posiadają górnych kończyn, jednak nie przeszkadzało im to w zaprezentowaniu wybitnych umiejętności. Nie można zaprzeczyć, że Klimek i Wieczorek posiadają ogromny charakter i serce do walki. Pokazali to w klatce federacji SCF.

Najlepsze akcje z wczorajszej walki Panów bez rąk. pic.twitter.com/jbr06jFROt — Sebastian (@Sebinho93x) June 11, 2022

Za organizację tego wydarzenia odpowiada Grzegorz Szulakowski, były zawodnik KSW. Do kontrowersyjnej walki zostali powołani „profesjonaliści”. Bartosz Klimek jest zawodnikiem parateakwondo, jego przeciwnik również pozostaje w reżimie treningowym.

Link do wywiadu z Bartkiem Klimkiem po walce dostępny tutaj!

Walka MMA zawodników bez rąk zakończyła się jednogłośną decyzją sędziów. Przesądziła ilość kombinacji oraz siła ciosów. Ostatecznym zwycięzcą został Bartosz Klimek.

Źródło zdjęć: portal planeta.pl.