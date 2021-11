Wejdź w posiadanie własnego Batmobilu!

Każdy z nas, kiedy oglądał filmy opowiadające o Człowieku Nietoperzy nie raz sobie pomyślał, że fajnie byłoby mieć w swoim garażu taki pojazd jak Batmobil. Teraz jest to możliwe, chociaż pojazd raczej zmieści się na półce w pokoju!

Hot Wheels przedstawia The Batman Batmobil

Już niebawem do kin trafi najnowsza produkcja opowiadająca o przygodach Batmana. W rolę Człowieka Nietoperza wcieli się Robert Pattinson. Film będzie opowiadał o początkach kariery mściciela i jego detektywistycznych umiejętnościach. Głównym przeciwnikiem Batmana będzie Riddler. U boku Pattinsona zobaczymy takich aktorów, jak Zoe Kravitz, Collin Farell, czy Andy Serkis.

Przeczytaj także: Liga Sprawiedliwości według Zacka Snydera – na bis!

Z okazji zbliżającej się premiery The Batman Hot Wheels przygotowało specjalny projekt, który wpadnie w oko fanom pojazdów z jakich korzysta najbardziej bezwzględny detektywy świata. The Batman Batmobil to replika samochodu z którego będzie korzystał Batman w najnowszym filmie wyreżyserowanym przez Matta Reevesa.

Poczuj się jak Człowiek Nietoperz

The Batman Batmobil przygotowany przez markę Hot Wheels to samochód R/C. Auto w samym filmie przeszło sporą metamorfozę. Niegdyś wymysł techniki oparty na samochodach wojskowych, jak ten w serii, w której głównego bohatera grał Chrsitan Bale, teraz bazuje na klasycznym samochodzie muscle. Charakterystycznym elementem całego projektu jest… napęd odrzutowy umieszczony na tylnej klapie Batmobilu.

Dokładna replika stworzona przez Hot Wheels to samochód zdalnie sterowany w skali 1:10. The Batman Batmobil posiada napęd na tył oraz prawdziwe i działające zawieszenie. Na pokładzie znajdziemy efekty świetlne i dźwiękowe. Mają one oddawać to, co będzie potrafił pojazd w filmowej adaptacji przygód Człowieka Nietoperza. Auto jest pełne szczegółów, które ucieszą fanów. Pilot z uchwytem i kierownicą pozwoli na precyzyjne sterowanie pojazdem. Oczywiście za kierownicą pojazdu siedzi nie kto inny, jak sam Batman.

The Batman Batmobil będzie dostępny w zestawie ze specjalną matrycą, która ma przypominać Jaskinię Batmana. Replika będzie dostępna w 2022 roku.