Wiedźmin 3 Dziki Gon next-gen to jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Popularny Geralt zapowiadany był na konsole nowej generacji już od jakiegoś czasu, a teraz dowiedzieliśmy się, kiedy gra rzeczywiście zadebiutuje na tej platformie. Premiera będzie miała miejsce jeszcze w tym roku!

W końcu doczekaliśmy się konkretnych informacji na temat gry Wiedźmin 3 Dziki Gon next-gen. O tym, że tytuł trafi na konsole nowej generacji, wiedzieliśmy już od kilku miesięcy, jednak wydawca i producent nie zdradzał dokładnej daty premiery. Ta również przesuwała się w czasie.

Na całe szczęście wszelkie problemy zostały zażegnane i już kilka miesięcy temu CD Projekt RED zapowiedziało, że nie przewiduje już żadnych opóźnień i gra trafi do graczy już niedługo. Teraz polskie studio gier zdradziło, kiedy Wiedźmin 3 Dziki Gon next-gen będzie miał swoją premierę – będzie to 14 grudnia 2022 roku.

Wiedźmin 3 Dziki Gon next-gen zapowiedziany! Znamy datę premiery!

Wiedźmin 3 Dziki Gon next-gen trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Co najważniejsze jednak gra będzie oferowana w darmowej aktualizacji dla osób, które posiadają tytuł w swojej kolekcji. Tyczy się to zarówno konsol PlayStation 4, Xbox One, jak i komputerów PC. Tytuł w next-genowej wersji będzie oczywiście dostępny do kupienia na konsole nowej generacji oraz komputery PC w cyfrowej wersji Complete Edition (z dodatkami fabularnym Serca z kamienia & Krew i Wino).

Oczywiście Wiedźmin 3 Dziki Gon next-gen będzie prezentował się, tak jak przystało, na gry dedykowane nowej generacji konsol. Patch ma usprawnić nie tylko wizualnie grę, ale również oferować lepszą wydajność, obsługę ray-tracingu, krótsze czasy ładowania i ogólnie lepsze rozwiązania techniczne względem pierwotnej wersji. Co ciekawe, gra zyska wsparcie dla modów!

Gra została usprawniona pod każdym możliwym względem i przystosowana do nowej generacji konsol!

Źródło: WitcherGame