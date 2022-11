Wcale nie trzeba popisywać się na drodze, by dostać mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych. Mało tego, kierowca, który popełni ten błąd na przejeździe kolejowym otrzyma aż 15 punktów karnych! GITD montuje fotoradary, które będą nagrywać wykroczenia.

Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z prostego błędu, który popełnia przejeżdżając przez przejazd kolejowy. A robiąc go, narażamy się na bardzo dotkliwy mandat, który wypisze nie tylko policja, ale również GITD. Instytucja ta montuje fotoradary na przejazdach kolejowych, dlatego warto wiedzieć o co chodzi i oczywiście unikać tego błędu. Rzecz jasna, to wpłynie również na nasze bezpieczeństwo, co jest przecież priorytetem. Podobno, bo jeśli przyjrzymy się bliżej sprawie, można mieć małe wątpliwości. Ale od początku.

Wielu popełnia ten błąd na przejeździe kolejowym. 2 tys kary

Błąd na przejeździe kolejowym – o co chodzi?

Sprawa wygląda tak. Czekamy na przejeździe na pociąg. Skład przejedzie, szlaban się otwiera, a my z automatu ruszamy w dalszą drogę. Efekt takiego działania? Aż 15 punktów karnych i dwa tysiące złotych mniej w naszym portfelu. Ale jak to? Dlaczego? Chodzi o to, że wielu kierowców nie czeka, by zgasły światła przy przejeździe tylko rusza, gdy pozwoli na to szlaban. Niby głupota, bo przecież skoro szlaban się podnosi, a my upewniamy się, że faktycznie nic już nie nadjeżdża, to nie powinno być to problemem. Szczególnie, że światła zazwyczaj gasną po dłuższej chwili. Niestety, jest to „świetna okazja” dla służb, by w prosty sposób załatać dziurę budżetową.

Oczywiście, nie ukrywam tego, że wiele osób zachowuje się tragicznie na przejazdach kolejowych. Nie zwracamy uwagi na to, że może nadjechać pociąg – szczególnie w miejscach niestrzeżonych. Do dziś nie rozumiem jak można wjechać pod nadjeżdżający pociąg, który informuje już z daleka o tym, że się zbliża. Ale tak prawdę mówiąc, pomysł GITD to raczej naciąganie kierowców na ogromne koszta, bo przecież 2 tysiące złotych i 15 punktów karnych to bardzo dotkliwa kara. W niektórych przypadkach może to oznaczać utratę uprawnień!

Wielu popełnia ten błąd na przejeździe kolejowym. 2 tys kary

Błąd na przejeździe kolejowym. Poczekaj aż zgaśnie czerwone światło

Teoretycznie GITD i policja postępują zgodnie z prawem. Nie można przecież wjechać na przejazd kolejowy, kiedy: a) nie otworzył się szlaban i b) gdy nie zgasło czerwone światło. Z obserwacji jednak wiem, że faktycznie w wielu, ale to naprawdę wielu przypadkach wspomniane oświetlenie działa naprawdę długo. A to, niestety, jest „łakomy kąsek” dla służb, które na pewno będą karać „niecierpliwych kierowców”. I faktycznie już montowane są specjalne urządzenia, które mają za zadanie zrobić zdjęcie samochodu, który przekracza przejazd, gdy czerwone światło nadal oznajmia nam, że nie można wjechać na torowisko.

Pomyślmy więc, czy chodzi rzeczywiście o bezpieczeństwo czy jednak o „łapanie dodatkowych, łatwych pieniędzy”? Bo przecież, skoro szlaban się już prawie otworzył, widzimy, że na 100% żaden pociąg nie przejedzie (dotyczy to szczególnie miejsc, gdzie jest jedno torowisko) to można zacząć ruszać – o ile upewnimy się, że jest bezpiecznie. Ale nie, nie możemy, gdyż nadal miga czerwone światło. No cóż, takie są przepisy, dlatego uważajcie i upewnijcie się, że faktycznie można przejechać przez przejazd kolejowy. Nie dajmy złapać „łatwej kasy” służbom.

Wielu popełnia ten błąd na przejeździe kolejowym. 2 tys kary

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii motoryzacja.